獣医さんに「この子全然太ってないけど……顔が丸くて大きいね」と言われてしまった猫さんのお顔が「X」で話題になりました。ポストを見た世界中の人からその個性を称える声が届いています。



【写真】「この子全然太ってないけど…顔が丸くて大きいね」と獣医師に言われた猫さん

「病院の先生から『この子全然太ってないけど……顔が丸くて大きいね』と言われてしまったうに」



愛猫の写真を投稿したのは「うに@ねこ休み展」(@unicouniuni3)さん(以下、飼い主さん)のアカウントです。



「The vet said He's not overweight at all, but he has a round and big head.‘’」



こんな英訳文も添えられました。



猫さんのお名まえは「うに」くんといいます。うにくんは4歳になるミヌエットの男の子です。その真っ黒なひげ袋とその下の真っ白なアゴの毛のコントラストが印象的で、これまでもたびたびSNSで話題になってきました。また現在、うにくんは、そらくん、あおばくん、よるちゃんという猫さんたちと一緒に暮らしており、飼い主さんはその日常生活を別アカウント「4匹の楽しいおうち(@soraaobauniyoru)にて投稿しています。



世界中から反響が

「むしろ丸くて大きいほうがかわいいじゃないですか(笑」

「うに、丸くて大きな頭が体によく似合っていて、とてもかわいいです。」

「round because buff and big head because smart(※Googleによる英語からの翻訳:丸いのは筋肉質だから 頭が大きいのは賢いから)」

「He is perfection(彼は完璧)」



世界中からたくさんの声が寄せられました。



飼い主さんによると撮影したのは病院での「定期検診でした」とのことで、実際にこのひと言を聞いた時は「真面目な雰囲気でそう言われたので笑ってしまいそうになりました。丸顔だとは思ってましたが、『大きい』と言われるとじわじわきましたね」とふり返っています。



「ぼくは最強!」って思っている!?

全身の姿が、魅力の塊のようなうにくんですが、あらためて愛猫のチャームポイントについてお聞きすると「外見が特徴的で可愛いのはもちろんですが、性格が負けず嫌いで、常に『ぼくは最強!』って思ってそうなあたりがうにの最大のチャームポイントだと思います。ギャップがあって本当に可愛いです。」(飼い主さん)と話しています。



