Stray Kids、アニメ「神之塔-Tower of God-」のオープニングテーマが「NIGHT」に決定！映像が公開

10月から放送されるアニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」のオープニングテーマがStray Kidsの「NIGHT」に決定した。10月6日(日)から放送開始となるTVアニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の主題歌をStray Kidsが担当するということで話題を集めている中、オープニングテーマが「NIGHT」に決定し、アニメのノンクレジットオープニング映像が公開された。

◆Stray Kidsコメント