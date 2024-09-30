福島印刷<7870.NG>が堅調推移。前週末２７日の取引終了後に発表した２４年８月期の単体決算は売上高が前の期比６．４％減の６６億９８００万円、営業利益が同８２．９％減の１７００万円だった。大幅減益となったものの、営業赤字を計画していた会社予想から一転、黒字を確保した。２５年８月期は増益予想を示しており、買いを誘ったようだ。



２５年８月期の売上高は前期比０．３％増の６７億１６００万円、営業利益は同６４．３％増の２９００万円を見込む。主力のＩＰＤＰ、ＤＭＤＰサービスの販売を強化する方針。同サービスに関連する業務の獲得に向け、アウトソーシングの幅を拡大する活動に取り組む。



同社は前期の期末配当をこれまでの予想から１円減額して５円で決定した。今期の年間配当は前期と横ばいの１０円を見込む。



出所：MINKABU PRESS

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