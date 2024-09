ITZY、ニューアルバム「GOLD」コンセプトトレーラーを公開…ダイナミックなアクションに注目

ITZYがニューアルバムのコンセプトトレーラーを公開し、カムバックへの期待を膨らませた。ITZYは10月15日、新しいミニアルバム「GOLD」を発売する。9月13日、公式チャンネルにトラックリストと公開スケジュールを投稿し、カムバックを知らせた彼女たちは30日の0時、コンセプトトレーラーを通じ特別なメッセージを盛り込んだ新しいアルバムへの注目を集めた。トレーラーの中の5人は魅力溢れるビジュアルを披露しながらも、個性的なそれぞれの世界観を表現し、話題を呼んだ。イェジは独特かつキュートなファッションで人形を作り、リュジンは真夏のクリスマスを楽しんでいる。リアは羽が舞う不思議な空間で靴を選び、満足した表情を見せ、チェリョンはミニチュアの家具を操り、一風変わった世界を披露した。

最年少のユナは、ダイナミックなアクション演技とクールな表情で、見る者を一気に惹きつけた。映像の最後には逆さになった画面の上に「OUR WORLD IS STILL DIFFERENT」という言葉が現れ、今回のコンセプトに対する関心を高めた。ITZYはデビュー後、初のダブルタイトル曲「GOLD」と「Imaginary Friend」を発表する。さらに「Bad Girls R Us」「Supernatural」「FIVE」「VAY(Feat. チャンビン of Stray Kids)」並びに5人のメンバーの声で完成した前作「BORN TO BE」のタイトル曲「UNTOUCHABLE」、収録曲「BORN TO BE」「Mr. Vampire」「Dynamite」「Escalator」のファイナルバージョンまで、合計11曲を収録し、ファンの満足度を高める。ITZYはカムバック当日の午後5時、ニューアルバム発売記念カウントダウンライブを行い、11月2日に公式ファンミーティングを開催する。最近、世界28の地域、32回公演の2回目のワールドツアー「BORN TO BE」で成功を収め、“ステージ職人”としての実力を改めて証明したITZYの華麗なカムバック活動に期待が集まる。ITZYの新しいミニアルバム「GOLD」は10月15日の午後6時、正式発売される。