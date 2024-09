今季限りで現役引退する阪神・秋山拓巳投手(33)が30日、DeNAとの試合前に行うファイナルピッチ・セレモニーを前に全体練習に参加した。

投手陣の中では一番でグラウンド入りすると、すでにウオーミングアップを開始していた同学年の原口から拍手で迎え入れられた。その後、親交のあるEXILEのATSUSHIが制作したオリジナル楽曲で22年から登場曲に使用する「Put it on the line」が場内に流れ「秋山拓巳投手 虎一筋15年お疲れ様でした」とスコアボードにメッセージが映し出された。