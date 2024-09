【グランツーリスモ7:新たなアップデート】9月28日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、アップデートの実施を告知した。

これは「グランツーリスモ」シリーズのプロデューサーである山内一典氏の公式Xにて発表されたもの。今週中のアップデートを告知するとともに、3台の車のシルエットが写されている画像を投稿した。シルエットからはワンボックスカーやスポーツカーのような車が想像できるが、一体どんな車種が追加されるのか。アップデートの正式発表が待たれる。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.