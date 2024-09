東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日からスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催!

今回は東京ディズニーシーのエンターテイメントプログラム『ディズニー・ハロウィーン・グリーティング』を紹介します。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”ディズニー・ハロウィーン・グリーティング

公演場所:メディテレーニアンハーバー

公演時間:約15分(1日2回)

船の数:1隻

出演キャラクター:ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックほか

東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスやディズニーの仲間たちがパンプキンやお菓子をイメージした仮装で、ゲストと一緒にハロウィーンを楽しむ「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」を2024年も公演。

このエンターテイメントプログラムでは、ミッキーマウスやディズニーの仲間たちが、たくさんのお菓子と大きなパンプキンを載せた船で登場☆

トリック・オア・トリートをテーマにしたダンスで、ゲストと一緒に明るく賑やかなハロウィーンを楽しみます。

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「チップ&デール」にくわえ、「ダッフィー」と「シェリーメイ」も登場します。

ミッキーマウス

オレンジ色のタキシード姿の「ミッキーマウス」。

紫色のパンツとのハロウィーンカラーです。

ミニーマウス

「ミニーマウス」はオレンジ色のワンピースドレス。

カラフルなお菓子が全体に刺繍されています☆

ドナルドダック

ジャック・オー・ランタン(おばけかぼちゃ)の帽子がかわいい「ドナルドダック」

黄緑色のベスト姿です。

デイジーダック

オレンジ色の魔女風コスチュームのデイジーダック。

紫色のリボンもポイント☆

チップ&デール

2024年は「チップ&デール」が登場!

カボチャのお揃いのコスチュームで、かわいく盛り上げます☆

ダッフィー

ジャックオーランタン(おばけかぼちゃ)コスチュームの「ダッフィー」と

シェリーメイ

魔女風コスチュームのシェリーメイも登場します☆

ダンスの種類は楽しく愉快な「トリートダンス」と、ちょっと怖い「トリックダンス」の2種類。

みんなで踊りながら盛り上がれるグリーティングです☆

パンプキンやお菓子をイメージした仮装がかわいい『ディズニー・ハロウィーン・グリーティング』

2024年10月1日より公演です。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります

