【ルック】イッセイ ミヤケが2025年春夏コレクションをパリで発表

ISSEY MIYAKEは9月27日(現地時間)、パリ花公園(Parc floral de Paris)にあるパビリオンにて、2025年春夏コレクション「The Beauty of Paper」を発表しました。Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.今回のコレクションは、和紙を中心とした紙にまつわる素材に着目し、視て触って気付く質感から感情に及ぼす影響までの、紙がもたらす感覚を探り直しています。紙にふれる際に感じる心地よさは何に基づき、またどのような形で伝わってくるのか、そんな問いをめぐり、紙の歴史、つくり方、また紙による手仕事についてリサーチし、服づくりに落とし込むように、発想を膨らませた多様なスタディに取り組みました。そこから完成された衣服は、手の感触や素材感が伝わる個性豊かなもので、着想源である紙の持つ身近で普遍的な一面と、プリミティブで詩情溢れる一面を表現しています。

Photo by Olivier Baco/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.コレクション発表の会場に設置された観客用のスツールもコンセプトにちなんで、イッセイ ミヤケで行われるプリーツ加工の副産物である薄い紙の塊を再利用したもの。工程に必要なこの薄紙は、加工後リサイクルするために、機械に入れて円柱形に圧縮します。その形を活かして一定の高さに裁断してスツールにしています。Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.コレクションのコンセプトを伝えるために制作したのは、麻の細かい繊維でできた麻紙(まし)による紙衣(かみこ)です。リサーチの一環として試作から始めたこの衣服は、古来より日本人の生活に根付いた和紙の歴史と和紙づくりの伝統を継続する意思が込められており、本コレクションを通して新たなかたちに生まれ変わっています。Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC.お問い合わせ:ISSEY MIYAKE INC.isseymiyake.com@isseymiyakeofficial