【PS5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

各ECサイト/店舗にて、11月7日発売予定であるPS5 Proの予約受付が9月30日10時より開始された。価格は119,980円。

PS5 Proは、通常のPS5から性能が強化され、スムーズなゲーム体験が可能となる上位モデル。ソニーストアやプレイステーション公式サイトほかにて予約および抽選販売受付が開始されている。

また、11月21日発売予定である「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」についても予約受付が開始された。

ソニーストア

プレイステーション公式サイト

Amazon

楽天ブックス

アキバ☆ソフマップ

ビックカメラ.com

ヨドバシカメラ

イオンスタイル

エディオン

TSUTAYAオンライン

ゲオオンラインストア

ノジマオンライン

