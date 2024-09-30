「呪術廻戦」完結！ シリーズ累計1億部突破＆最終回メモリアルポストカードのデザインが公開「週刊少年ジャンプ44号」のとじこみ付録
【週刊少年ジャンプ44号】
9月30日 発売
価格：300円
【メモリアルポストカード】
9月30日 発売
価格：300円
マンガ「呪術廻戦」公式Xにて、9月30日発売の「週刊少年ジャンプ44号」のとじこみ付録となるメモリアルポストカードのデザインが公開された。
本付録は、「週刊少年ジャンプ44号」にてマンガ「呪術廻戦」の最終回が掲載されたこと及び同作のコミックスシリーズ累計1億部突破を記念したもの。公開されたイラストには、主人公・虎杖悠仁が拳を構える姿と共に、伏黒恵、釘崎野薔薇、五条悟のデフォルメされた顔も描かれている。さらに、「呪術廻戦100000000部突破＆完結!! 応援ありがとうございました!!」と原作者・芥見下々氏のコメントもカードに記載されている。
コミックスシリーズ累計発行部数1億部突破
とじこみ付録には- 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) September 30, 2024
コミックスシリーズ累計1億部突破＆最終回🎉
メモリアルポストカード✨
こちらもお見逃しなく！ pic.twitter.com/ldxKdBpVDi
【祝・1億部突破！】#呪術廻戦 コミックスシリーズ累計発行部数が1億部を突破✨- 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) September 30, 2024
（電子版含む）
『呪術廻戦』は今後も展開！
引き続き応援よろしくお願いします！ pic.twitter.com/SqI9OwUGTy
(C)芥見下々／集英社