【週刊少年ジャンプ44号】9月30日 発売価格：300円

マンガ「呪術廻戦」公式Xにて、9月30日発売の「週刊少年ジャンプ44号」のとじこみ付録となるメモリアルポストカードのデザインが公開された。

本付録は、「週刊少年ジャンプ44号」にてマンガ「呪術廻戦」の最終回が掲載されたこと及び同作のコミックスシリーズ累計1億部突破を記念したもの。公開されたイラストには、主人公・虎杖悠仁が拳を構える姿と共に、伏黒恵、釘崎野薔薇、五条悟のデフォルメされた顔も描かれている。さらに、「呪術廻戦100000000部突破＆完結!! 応援ありがとうございました!!」と原作者・芥見下々氏のコメントもカードに記載されている。

【メモリアルポストカード】

コミックスシリーズ累計発行部数1億部突破

(C)芥見下々／集英社