【狐のかえり道】10月10日 発売予定価格:未定

ビサイドは、PC(Steam)用3D怪異探しゲーム「狐のかえり道」を10月10日に発売する。価格は未定。

本作は、狐巫女の舞う踊りをよく見て、物の怪による異変を見つける“ちょっぴりセクシー”な8番ライクゲーム。今年7月に発表されており「BitSummit 2024」では試遊も行なわれていたが、今回キャラクターボイスに声優の内田真礼さんを迎え、10月10日に発売されることが明らかになった。

また内田真礼さんによる「狐巫女」のボイスが聴ける最新PVも公開。既に「Steam」では商品ページがあり、ウィッシュリストへ登録可能となっている。

□Steam「狐のかえり道」のページ

【『狐のかえり道』公式PV ボイスVer.】

(C) BeXide Inc. All Rights Reserved.