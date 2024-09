ＹＯＳＨＩＫＩ、イーロン・マスクとの豪華2ショット公開！「ダブルＸ」のツーショットにファンも仰天！

人気バンド「X JAPAN」のリーダー、YOSHIKIが自身のSNSを更新し、実業家のイーロン・マスク氏との貴重な2ショットを公開した。投稿には「Backstage at Citizen Awards in New York. I performed the song Endless Rain.(ニューヨークの市民賞のバックステージで『Endless Rain』を披露しました。」とコメントを添え、ニューヨークでのイベントの裏側を伝えた。この投稿に対し、ファンからは「ダブルXですね!」「凄いツーショットですね」といった驚きの声が寄せられた。