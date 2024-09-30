TWICE¥â¥â¡¢¥·¥çー¥È¤ËÀÚ¤ëÁ°¤Î¶âÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ªÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê
¢£TWICE¥â¥â¡¢¼ÖÆâ¤Ç¡ÈÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡É¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡£TWICE¥â¥â¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¥»¥ë¥Õ¥£ー
TWICE¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
9·îÃæ½Ü¤Ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¤«¤é¶âÈ±¥Ü¥Ö¤ØÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥â¥â¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥·¥çー¥È¤ËÀÚ¤ëÁ°¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Î¥â¥â¤ÎÈ±¤Ï¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¯¤é¤¤¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÊÒ¼ê¤òËË¤ËÅö¤Æ¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¥â¥â¤Ï¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Áー¥¯¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤È¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÈ©¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÆ·¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ø²æ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ãæ»Ø¤Ë¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ÊÁ¤Îå«ÁÏ¹Ñ¤ò´¬¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢5ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤Î¼ê¸µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±ËÜÅö¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤ÇÈþ¤·¤µÇúÈ¯¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¤Î¶âÈ±¡¢¸åÀ¤¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤°¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£