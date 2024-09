TREASURE、日本ツアーとファンミーティングの豪華2公演を収録したDVD＆Blu-rayを11月6日に発売！

2020年8月にサバイバルオーディション番組「YG宝石箱」でデビューし、デビュー曲「BOY」のリリース以降、Asian Artist Award、MAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞などの主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループTREASURE。自身2度目となる日本ツアー「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」から3月3日(日)Kアリーナ横浜で行われたファイナル公演と、日本ファンミーティングツアー「2024 TREASURE FAN MEETING~WONDERLAND~」から8月4日(日)有明アリーナ公演の模様を収録したLIVE DVD & Blu-rayが11月6日(水)にリリースされる。

「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」は、2024年1月6日(土)よりメンバーHARUTOの出身地でもある福岡PayPayドームを皮切りに、埼玉、愛知、大阪、福井、広島、神奈川など全7都市8会場16公演をまわり総動員30万という1stツアーを上回る記録を更新。「2024 TREASURE FAN MEETING~WONDERLAND~」は2024年7月6日(土)から全6都市23公演、総動員数17万人という韓国ボーイズグループとしては異例の規模で開催。2024年、両ツアーで総動員50万人にせまるTREASUREの2024年の軌跡をコンパイルしたメモリアル的な豪華映像作品となっている。また、初回生産限定盤には、「TREASURE PHONE CALL CARD」全10種中1種をランダムで封入。このカードは、電話がかかってくるカード「37card」のシステムを取り入れたカードで、カード裏面に書かれた電話番号に電話をかけシークレットコードを入力するとメンバーから電話がかかってくる疑似通話を楽しめる特典となっている。さらに、「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」より各公演のLIVE映像で特別編集した「COLLECTION OF BEST MOMENTS」や、「2024 TREASURE FAN MEETING~WONDERLAND~」よりファンミーティングならではのお楽しみ企画「GAME DIGEST」が収録される他、通常盤にはトレーデインングカードが初回封入特典として付与されるなど特典も豪華な内容となっている。YGEX OFFICIAL SHOP、mu-mo SHOP、Weverse Shop JAPAN、TOWER RECORDS ONLINE、HMV ONLINEで予約した人の早期応募抽選特典としてオンラインイベントの開催も決定。応募期間は、本日より10月10日(木)23:59までで、詳細はTREASURE公式HPに掲載されている。全国各地にいるファンの皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、直接会いに行きライブパフォーマンスを見てもらうことを大切にしている彼らの2024年の活動の集大成を収めたこのメモリアルな映像作品を、ぜひ堪能していただきたい。

■リリース情報

LIVE DVD & Blu-ray「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN + 2024 TREASURE FAN MEETING~WONDERLAND~」

2024.11.6 on sale



◯4DVD+スマプラムービー+スマプラフォト

価格:\10,909(税抜) / \12,000(税込)

品番:AVBY-97243〜6



※スペシャルパッケージ仕様

フォトカード10枚セット([REBOOT]LIVE TOUR / [WONDERLAND]FAN MEETING TOUR ソロ写真両面) *メンバーからのメッセージ&サインが印刷 サイズ:134*190mm(予定)

フォトカードスタンド

ポスター1枚([REBOOT]LIVE TOUR / [WONDERLAND]FAN MEETING TOUR 両面)サイズ:380*536mm(予定)

ステッカーシート サイズ:125*125mm (予定)

※封入特典:TREASURE PHONE CALL CARD(絵柄A /全10種中1種ランダム封入)



◯3Blu-ray+スマプラムービー+スマプラフォト

価格:\10,909(税抜) / \12,000(税込)

品番:AVXY-97247〜9



※スペシャルパッケージ仕様

フォトカード10枚セット([REBOOT]LIVE TOUR / [WONDERLAND]FAN MEETING TOUR ソロ写真両面)*メンバーからのメッセージ&サインが印刷 サイズ:134*190mm(予定)

フォトカードスタンド

ポスター1枚([REBOOT]LIVE TOUR / [WONDERLAND]FAN MEETING TOUR 両面)サイズ:380*536mm(予定)

ステッカーシート サイズ:125*125mm(予定)

※封入特典:TREASURE PHONE CALL CARD(絵柄A /全10種中1種ランダム封入)



◯3DVD+スマプラムービー+スマプラフォト

価格:\7,000(税抜) / \7,700(税込)

品番:AVBY-97250〜2



※初回封入特典:トレーディングカード(絵柄B /全10種中1種ランダム封入)



◯2Blu-ray+スマプラムービー+スマプラフォト

価格:\7,000(税抜) / \7,700(税込)

品番:AVXY-97253〜4



※初回封入特典:トレーディングカード(絵柄B /全10種中1種ランダム封入)



商品の仕様が変更になる可能性がございますので予めご了承ください。



【収録内容(予定)】

◯全形態共通

●2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN @K-ARENA YOKOHAMA_2024.3.3

OPENING VCR

BONA BONA -JP Ver.-

JIKJIN -JP Ver.-

BOY -JP Ver.-

HELLO -JP Ver.-

MC 1

B.L.T(BLING LIKE THIS)

STUPID

MC 2

VCR

MOVE(T5)

ありがとう(ASAHI × HARUTO Unit)

G.O.A.T(CHOI HYUN SUK × YOSHI × HARUTO Unit)

VolKno(CHOI HYUN SUK × YOSHI × HARUTO Unit)

MMM(Rock Ver.) -JP Ver.-

BAND JAM

THE WAY TO(JIHOON × JUNKYU × PARK JEONG WOO Unit)

ORANGE

HOLD IT IN

WONDERLAND

B.O.M.B -JP Ver.-

MC 3

I WANT YOUR LOVE

I LOVE YOU -JP Ver.-

ENCORE VCR



<ENCORE>

RUN

病

Here I Stand

DARARI(ROCK REMIX)

MC 4

MY TREASURE -JP Ver.-

CLAP!



<DOUBLE ENCORE>

MMM(Rock Ver.)-JP Ver.-

I WANT YOUR LOVE

LET IT BURN

収録予定



●2024 TREASURE FAN MEETING~WONDERLAND~ @TOKYO ARIAKE ARENA_2024.8.4

・OPENING

・MC

・GAME PART

・LIVE PART

KING KONG

BONA BONA -JP Ver.-

MC 1

HELLO -JP Ver.-

B.O.M.B -JP Ver.-

Here I Stand

DARARI(ROCK REMIX)

MC 2

LET IT BURN

REVERSE

収録予定



◯初回限定生産形態「AAVBY-97243〜6」「AVXY-97247〜9」のみ収録予定

●SPECIAL FEATURES l COLLECTION OF BEST MOMENTS (2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN)

BONA BONA -JP Ver.-

BOY -JP Ver.-

MOVE(T5)

MMM(Rock Ver.) -JP Ver.-

病



●SPECIAL FEATURES l GAME DIGEST(2024 TREASURE FAN MEETING~WONDERLAND~)



【オリジナル特典】

◯YGEX OFFICIAL SHOP/mu-mo SHOP/Weverse Shop JAPAN/TOWER RECORDS ONLINE/HMV ONLINE 早期特典

・オンラインイベントへの応募抽選特典シリアルアクセスコード



オンラインイベント実施日時:2024年11月10日(日)13:00〜19:00(予定)

A賞:オンラインサイン会(全メンバー)50名様

※お一人様あたり、各メンバー約45秒、合計7.5分間のコミュニケーションを予定しております。



B賞:オンライン個別Meet&Greet(2,000名様)

※ご応募時にご希望のメンバーをご選択頂けます。

※お一人様あたりのオンライン対面によるコミュニケーションは約30秒間を予定しております。

※同時刻での一斉開催を予定しております。



応募期間:2024年9月30日(月)正午〜2024年10月10日(木)23:59まで

当落発表:2024年10月16日(水)予定



応募詳細はTREASURE公式HPをご確認ください。



◯ほかCD SHOP共通先着特典

オリジナルフォトカード(絵柄C / メンバー別全10種よりランダム1種)

※4形態のうちいずれか1枚購入でオリジナルフォトカード(絵柄C)1枚を差し上げます。



■関連サイト

TREASURE日本公式サイト