¡È¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¡É¤ÊµÈËÜ·Ý¿Í¤Ï¡©¡¡3°Ì¡È¥°¥Ã¤µ¤ó¡É»³¸ýÃÒ½¼¡¢2°Ì¡ÖÀéÄ»¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡ÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖURUHOME¡Ê¥¦¥ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤¬¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ëµï¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤ÊµÈËÜ·Ý¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢7·î17¡Á24Æü¤Ë¡¢·ÝÇ½¡õ¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Âå°Ê¾å¤Î½÷À293¿Í¤ÈÃËÀ210¿Í¡¢·×503¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢53É¼¤ò½¸¤á¤¿¡È¥°¥Ã¤µ¤ó¡É¤³¤È»³¸ýÃÒ½¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤À¤±¤É¡¢°Õ¸«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¸«¤ë¤Ê¤é»É·ã¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é»É·ã¤¬¤¢¤ë¤è¤êÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤ÇÌÌÇò¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÏ¯¤é¤«¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤°¤Ã¤µ¤ó¤Ëµï¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ï78É¼¤Î¡ÖÀéÄ»¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀéÄ»¤ÎÆó¿Í¤Ê¤é¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÇÆ¯¤±¤½¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤¿»ö¤Ë¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¡¼¡£¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä´Ö°ã¤Ã¤¿»þ¤ä¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ï¤Ê¤Ë¤·¤È¤ó¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂº·É¡¦Âº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¸ÀÆ°¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð¤¤¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤Ï141É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤âÍ¥¤·¤¯°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÊª¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤Êý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ª¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¾¯¡¹¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤±¤ì¤É¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤³¤Á¤é¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£