SEVENTEEN、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」トラックサンプラーを公開

SEVENTEENが、ニューアルバムのトラックサンプラーを公開し、多彩な音楽で注目を集めた。SEVENTEENは30日0時、公式SNSとYouTubeチャンネルに12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のトラックサンプラー6種を投稿した。それぞれの映像には、新曲の一部とアルバムの雰囲気を垣間見ることができるグラフィックが挿入され、話題になった。最初の映像は、トレンディなサウンドとどこか切なげでクセになる中毒性の強いメロディーが調和しており、ターンテーブルを道路で表現した映像が新鮮だ。ターンテーブルに刻まれた「ANOTHER ONE」というフレーズは、新曲への好奇心を刺激する。

2番目の映像は、ジャジーなピアノの旋律で温かい印象を与える。扉の向こうに宇宙が広がるような様子が、神秘的な雰囲気を倍増させる。軽快なリズムで始まる3番目の動画は、SEVENTEENの公式カラーであるローズクォーツ&セレニティを印象付け、ばらばらに散らばっていたパーツが1つの形になっていく様子も楽曲への期待を膨らませる。4番目は、モノトーンの映像と重厚なサウンドが印象的だ。強烈なシンセサウンドと重厚なビートが、これまでのトラックとは違った雰囲気を持つ。5番目の映像もハウスジャンルのトラックと共にカラフルな画面が繰り広げられ、見る人々を新たな次元へと導く。最後のトラックサンプラーは、雨の降る夜と道路を走る車を映し出しつつ、ベースとシンセサウンドが際立つトラックで大人びた印象を残している。「SEVENTEENがジャンル」であることを証明するかのように、映像ごとにそれぞれ異なる演出と魅力が盛り込まれており、今後公開されるニューアルバムへの期待が高まっている。SEVENTEENは10月14日午後6時、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」を発売する。ニューアルバムには「相手を信じて感情を共有し、悩みを解消しよう」というメッセージが込められている。このアルバムは予約販売から約2週間で先行注文数300万枚を突破し、SEVENTEENの底力を見せつけた。SEVENTEENはカムバック直前の同月12〜13日、高陽(コヤン)総合運動場主競技場でワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の幕を開ける。その後、アメリカ、日本、アジアで公演を続けていく予定だ。