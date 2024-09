『ハリー・ポッター』クロックスとコラボ、ホグワーツ4つの寮をモチーフにしたコレクション

カジュアルフットウェアのクロックスより、『ハリー・ポッター』とのコラボレーションアイテムが2024年10月1日に登場する。

「ハリー・ポッター」の世界とホグワーツ魔法魔術学校の魔法をもたらし、世界中のファンがスタイリッシュに魔法の世界に足を踏み入れることができる製品。ホグワーツを象徴する4つの寮(グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン)をイメージしたデザインが特徴のクラシック クロッグが登場だ。それぞれのクロッグには、寮のカラーやエンブレム、テーマに沿ったジビッツ(TM)チャームがあしらわれ、ハリー・ポッターの世界感を盛り上げる。子どもから大人までサイズ展開があり、魔法使いもマグルも、あらゆる世代の方がお気に入りの寮をアピールできる一足を見つけられる。

「ハリー・ポッター グリフィンドール クラシック クロッグ」 サイズ:20cm-31cm / 価格:11,000円(税込)

「キッズ ハリー・ポッター グリフィンドール クラシック クロッグ」 サイズ:18cm-24cm / 価格:8,250円(税込)

「ハリー・ポッター ハッフルパフ クラシック クロッグ」 サイズ:20cm-31cm / 価格:11,000円(税込)

「キッズ ハリー・ポッター ハッフルパフ クラシック クロッグ」 サイズ:18cm-24cm / 価格:8,250円(税込)

「ハリー・ポッター レイブンクロー クラシック クロッグ」 サイズ:20cm-31cm / 価格:11,000円(税込)

「キッズ ハリー・ポッター レイブンクロー クラシック クロッグ」 サイズ:18cm-24cm / 価格:8,250円(税込)

「ハリー・ポッター スリザリン クラシック クロッグ」 サイズ:20cm-31cm / 価格:11,000円(税込)

「キッズ ハリー・ポッター スリザリン クラシック クロッグ」 サイズ:18cm-24cm / 価格:8,250円(税込)

ジビッツ(TM) チャーム

ハリー・ポッター シンボル5パック 価格:2,420円(税込) ハリー・ポッター 価格:715円(税込) ハリー・ポッター ゴールデン スニッチ 価格:770円(税込) ハリー・ポッター グリフィンドール 価格:715円(税込) ハリー・ポッター スリザリン 価格:715円(税込) ハリー・ポッター レイブンクロー 価格:715円(税込) ハリー・ポッター ハッフルパフ 価格:715円(税込) ハリー・ポッター ソーティング スピナー 価格:770円(税込) 取扱店舗

クロックスオンラインストア、渋谷パルコ、名古屋パルコ内クロックス店舗

及び下記ABC-MART GRAND STAGE / ABC-MART オンラインストア



ABC-MART GRAND STAGE池袋店

ABC-MART GRAND STAGE銀座店

ABC-MART GRAND STAGEダイバーシティ東京プラザ店

ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA 109店

ABC-MART GRAND STAGEラゾーナ川崎店

ABC-MART GRAND STAGEあべのキューズモール店

ABC-MART GRAND STAGEキャナルシティオーバ店

ABC-MART新戎橋店

他、全国のクロックス取扱店舗

*お取扱がない店舗もございます。

**ABC-MART でのお取り扱いについてのお問合せ先 TEL:0120-936-610

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.Publishing Rights (C) JKR. (s24)