ハリウッドきってのトップスター、トム・クルーズはいつだって観客を、ファンをあっと驚かさせてくれる存在だ。2024年9月27日(現地時間)に、イギリス・ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて開催された、『トップガン マーヴェリック』(2022)のシネマコンサートにサプライズ参加し、スピーチを捧げた。

本公演はロイヤル・アルバート・ホールが、定期的に開催しているシネマコンサート「Films in Concert」の一つ。『トップガン マーヴェリック』の映像を大スクリーンで味わいながら、サウンドトラックにも携わっている作曲家のローン・バルフが、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で指揮を執る一夜限りの貴重な公演として、当時から話題を集めていた。米は参加した観客のX投稿を紹介。動画では、由緒正しきホールでの公演ともあって、正装に身を包んだトムの姿が確認できる。

