◆志田未来、“推し”との2ショットを公開

【モデルプレス=2024/09/30】女優の志田未来が29日、自身のInstagramを更新。推しとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのファンであることを公言している志田は、この日「あまねき」と愛称でつづり、メンバーの月足天音との2ショットを公開。同日に開催された月足のチェキ撮影会に参加したようで、2ショットで月足と手でハートマークを作った志田は「昨日のライブの感想を伝えることができた」「緊張して汗だくになってしまった」と“推し”との対面を振り返った。

◆志田未来&月足天音の2ショットに反響

志田は28日にもInstagramで、戸田市文化会館で開催されたFRUITS ZIPPERのライブツアー「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS」に参戦したことを報告。メンバーのマスコットを持ち、首からグッズのタオルをかけた自撮りショットとともに、興奮冷めやらぬ様子でライブの感想をつづり、その熱狂的な推し活ぶりが話題を呼んでいた。今回の投稿にファンからは「緊張ぶりが伝わる」「2人とも可愛すぎる」「尊い」「眼福」と反響が寄せられたほか「状況がリアル」「わかる。推しを前にすると緊張するよね」「熱量が同じで親近感湧く」と共感の声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】