海洋堂は、「リュウ・ハヤブサ 1/7スケールフィギュア」を2025年8月に発売する。価格は22,000円。9月25日から予約受付を行なっている。

本製品はコーエーテクモゲームスのゲーム「NINJA GAIDEN」に登場する「リュウ・ハヤブサ」を立体化したもの。龍剣を抜きながら戦いへ歩みを進める姿を再現しており、特徴的な質感の鉢金や両腕の筋肉、台座の苔むした岩場も細やかに表現されている。

(C) KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.