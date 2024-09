舞台『刀剣乱舞』シリーズや舞台「呪術廻戦」、ミュージカル「ヴィンチェンツォ」など、数多くの人気 舞台に出演する俳優・和田雅成が、12月11日に1stアルバム『Raise』を発売すること、2025年2月8日に< 1st ONEMAN LIVE「Raise」>を開催することを発表した。アルバムは初回限定盤[CD+Blu-ray]横型フォトブック、通常盤[CD only]の2形態で発売。初のワンマンライブ は、神奈川・関内ホール 大ホールにて行われる。

『Raise』



2024年12月11日(水) 発売◾︎初回限定盤 [CD + Blu-ray]フォトブック(36P 予定)付きKICS-94183 ¥7,150(tax in)※横型 別冊ブックレットアジロ綴じ全36Pサイズ:176×276mm 予定※CD:全13曲収録予定※Blu-ray:「Dice」Music Video、Music Video Behind the scenesShooting Behind the scenes 収録予定※和田雅成 1st ONEMAN LIVE「Raise」チケット先行抽選申し込みシリアル番号封入◾︎通常盤 [CD only]KICS-4183 ¥3,520(tax in)