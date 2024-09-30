俳優・和田雅成、1stアルバム発売＆1stワンマン開催決定
舞台『刀剣乱舞』シリーズや舞台「呪術廻戦」、ミュージカル「ヴィンチェンツォ」など、数多くの人気 舞台に出演する俳優・和田雅成が、12月11日に1stアルバム『Raise』を発売すること、2025年2月8日に＜ 1st ONEMAN LIVE「Raise」＞を開催することを発表した。
アルバムは初回限定盤[CD+Blu-ray]横型フォトブック、通常盤[CD only]の2形態で発売。初のワンマンライブ は、神奈川・関内ホール 大ホールにて行われる。
『Raise』
◾︎初回限定盤 [CD + Blu-ray]
フォトブック(36P 予定)付き
KICS-94183 ￥7,150(tax in)
※横型 別冊ブックレット
アジロ綴じ全36P
サイズ:176×276mm 予定
※CD:全13曲収録予定
※Blu-ray:
「Dice」Music Video、
Music Video Behind the scenes
Shooting Behind the scenes 収録予定
※和田雅成 1st ONEMAN LIVE「Raise」チケット先行抽選申し込みシリアル番号封入
◾︎通常盤 [CD only]
KICS-4183 ￥3,520(tax in)
＜和田雅成 1st ONEMAN LIVE「Raise」＞
チケットなどの詳細は後日発表
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