Newアルバム『GOOD DAY』【NEW ALBUM『GOOD DAY』スペシャルサイト】https://www.hanaregumi.jp/good_day/【NEW ALBUM『GOOD DAY』Streaming / DL】https://jvcmusic.lnk.to/hanaregumi_goodday発売日：2024年9月25日（水）価格：初回限定盤 ￥6,600 / 通常盤 ￥2,970商品番号：初回限定盤 VIZL-2356 (VICL-65999+VIBY-1829) / 通常盤 VICL-65999【収録内容】01. Wide Eyed (Introduction)02. ビッグスマイルズ03. 雨上がりのGood Day (feat. iri)04. Blue Daisy05. チキンカチャトラ06. MY夢中07. どこでもとわ08. Wide Eyed World＜Bonus＞09. 会いにいこうDVD収録曲「Faraway so close」(2023年10月1日 日比谷野外大音楽堂)01. マドベーゼ02. あいまいにあまい愛のまにまに03. 夢の中04. ⾳タイム05. 家族の風景06. 発光帯07. 光と影「THE MOMENT 2024」(2024年3月27日 LINE CUBE SHIBUYA)08. ブルーベリーガム09. 追憶のライラック10. 眠りの森11. Peace Tree12. 独自のLIFE13. ホームにて14. エイリアンズ15. 嘲笑16. 深呼吸17. ハンキーパンキー18. サヨナラCOLOR

ライブ・イベント情報



＜ハナレグミ ライブツアー2024＞10/24(木) Zepp Fukuoka OPEN18:15 / START19:0010/26(土) Zepp Namba OPEN17:15 / START18:0011/2(土) Zepp Sapporo OPEN17:15 / START18:0011/4(月・祝) 新潟LOTS OPEN17:15 / START18:0011/7(木) Zepp Nagoya OPEN18:15 / START19:0011/8(金) 広島クラブクワトロ OPEN18:15 / START19:0011/14(木) Zepp DiverCity(東京) OPEN18:00 / START19:0011/16(土) 仙台GIGS OPEN17:15 / START18:0011/23(土) 沖縄ミュージックタウン音広場 OPEN17:15 / START18:00一般発売：9月28日(土)10：00〜■イープラスhttps://eplus.jp/hanaregumi/■ローソンチケットhttps://l-tike.com/hanaregumi/■チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/hanaregumi-t/■受付席種・注意事項前売：指定席 8,000円(税込み/全席指定・ドリンク代別・未就学児童入場不可)前売：スタンディング 7,000円(税込み/ドリンク代別・未就学児童入場不可)※指定席は1階前方から中央あたりまで及び2階指定席のいずれかのご案内となります。階数は選べずランダムでの当選となります。※1Fスタンディングは1階後方エリアへのご案内を予定しております。※Zepp DiverCity(TOKYO)、Zepp Namba(OSAKA)の1階、新潟LOTSに関してはオールスタンディングとなります。【受付URL】https://eplus.jp/hanaregumi/・枚数制限：お一人様1公演につき4枚まで・受取方法：スマチケのみ・発券開始日：各公演日3日前〜