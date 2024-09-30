ハナレグミ、新アルバムリリース記念のホールライブを年末に東京・神戸で開催
ハナレグミが、新アルバム『GOOD DAY』のリリースを記念して、12月22日（日）東京・昭和女子大学人見記念講堂、12月27日（金）神戸国際会館こくさいホールの2か所でホールライブ＜ハナレグミ「ホールでGOOD DAY」＞を開催する。オフィシャルHP先行は10月1日（火）正午12時〜受付開始となる。
先行して開催される全国9箇所のライブハウスツアー＜ハナレグミ TOUR GOOD DAY＞も一般発売され、各公演続々とSOLD OUT。3年半ぶりの新作『GOOD DAY』の世界を確認する貴重なパフォーマンスとなる。
ライブ・イベント情報
12/22(日) 昭和女子大学人見記念講堂
OPEN17:00 / START18:00
12/27(金) 神戸国際会館こくさいホール
OPEN18:00 / START19:00
【バンドメンバー】
Gt：石井マサユキ
Key：YOSSY
Dr：伊藤大地
Bass：真船勝博
Sax：武嶋聡
Tp：類家心平
オフィシャルHP先行 （先行受付期間）10/1(火)12:00 〜 10/14(月・祝)23:59
http://www.hanaregumi.jp/
全席指定 \9,000(税込)※未就学児童入場不可
1人4枚まで抽選となります。
リリース情報
【NEW ALBUM『GOOD DAY』スペシャルサイト】
https://www.hanaregumi.jp/good_day/
【NEW ALBUM『GOOD DAY』Streaming / DL】
https://jvcmusic.lnk.to/hanaregumi_goodday
発売日：2024年9月25日（水）
価格：初回限定盤 ￥6,600 / 通常盤 ￥2,970
商品番号：初回限定盤 VIZL-2356 (VICL-65999+VIBY-1829) / 通常盤 VICL-65999
【収録内容】
01. Wide Eyed (Introduction)
02. ビッグスマイルズ
03. 雨上がりのGood Day (feat. iri)
04. Blue Daisy
05. チキンカチャトラ
06. MY夢中
07. どこでもとわ
08. Wide Eyed World
＜Bonus＞
09. 会いにいこう
DVD収録曲
「Faraway so close」(2023年10月1日 日比谷野外大音楽堂)
01. マドベーゼ
02. あいまいにあまい愛のまにまに
03. 夢の中
04. ⾳タイム
05. 家族の風景
06. 発光帯
07. 光と影
「THE MOMENT 2024」(2024年3月27日 LINE CUBE SHIBUYA)
08. ブルーベリーガム
09. 追憶のライラック
10. 眠りの森
11. Peace Tree
12. 独自のLIFE
13. ホームにて
14. エイリアンズ
15. 嘲笑
16. 深呼吸
17. ハンキーパンキー
18. サヨナラCOLOR
ライブ・イベント情報
10/24(木) Zepp Fukuoka OPEN18:15 / START19:00
10/26(土) Zepp Namba OPEN17:15 / START18:00
11/2(土) Zepp Sapporo OPEN17:15 / START18:00
11/4(月・祝) 新潟LOTS OPEN17:15 / START18:00
11/7(木) Zepp Nagoya OPEN18:15 / START19:00
11/8(金) 広島クラブクワトロ OPEN18:15 / START19:00
11/14(木) Zepp DiverCity(東京) OPEN18:00 / START19:00
11/16(土) 仙台GIGS OPEN17:15 / START18:00
11/23(土) 沖縄ミュージックタウン音広場 OPEN17:15 / START18:00
一般発売：9月28日(土)10：00〜
■イープラス
https://eplus.jp/hanaregumi/
■ローソンチケット
https://l-tike.com/hanaregumi/
■チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/hanaregumi-t/
■受付席種・注意事項
前売：指定席 8,000円(税込み/全席指定・ドリンク代別・未就学児童入場不可)
前売：スタンディング 7,000円(税込み/ドリンク代別・未就学児童入場不可)
※指定席は1階前方から中央あたりまで及び2階指定席のいずれかのご案内となります。
階数は選べずランダムでの当選となります。
※1Fスタンディングは1階後方エリアへのご案内を予定しております。
※Zepp DiverCity(TOKYO)、Zepp Namba(OSAKA)の1階、新潟LOTSに関してはオールスタンディングとなります。
【受付URL】
https://eplus.jp/hanaregumi/
・枚数制限：お一人様1公演につき4枚まで
・受取方法：スマチケのみ
・発券開始日：各公演日3日前〜
関連リンク◆ハナレグミ オフィシャルサイト