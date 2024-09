【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

Amazonは9月30日、「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」の商品ページを公開した。

本商品は、1994年12月3日の初代「プレイステーション」発売から30年を記念して販売されるPS5の限定モデル。PS5本体+付属品の特別セットのほか、限定モデルの「DualSense」単体、「DualSense Edge」、「PlayStation Portal リモートプレーヤー」といった関連商品ページが一斉に公開されている。

本稿執筆時点では予約受付の開始は行なわれていない。なお、各ページ内では招待販売についての説明が記載されている。

□Amazon「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」のページ

□Amazon「PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」のページ

□Amazon「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」のページ

□Amazon「DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」のページ

