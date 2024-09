【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

Amazonは、プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)の招待制販売を9月30日より開始した。発売は11月7日予定で、価格は119,980円。

Amazonでは先駆けて商品ページが公開されていたが、招待制販売がいよいよ開始。招待をリクエストした後、招待者に選ばれた場合のみ購入できる。

□Amazon「プレイステーション 5 Pro」の商品ページ

