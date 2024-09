【リボルテック アメイジング・ヤマグチ あやね】10月2日12時より予約受付開始2025年9月 発売予定価格:11,000円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ あやね」を通販サイト「海洋堂オンラインストア」にて10月2日12時より予約受付を開始する。発売は2025年9月を予定し、価格は11,000円。

本商品はコーエーテクモゲームスの超高速忍者アクションゲーム「NINJA GAIDEN」シリーズより対戦格闘ゲーム「DEAD OR ALIVE」シリーズからゲスト出演となるくのいち、あやねをアクションフィギュア化したもの。

「NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge」に登場した蝶の羽根を思わせるマフラーをなびかせたコスチューム「胡蝶夜翔」で立体化され、ボディラインにフィットした近未来的な忍者スーツ姿のしなやかなプロポーションが再現されている。

付属品として「風舞小太刀」や投擲武器「閃華クナイ」がついてくる。また、風舞小太刀は、柄パーツの交換により太ももに装備した鞘への収納と抜刀状態を再現できる。

また海洋堂直営店の予約特典として「リボン付き苦無」がついてくる。

リボルテック アメイジング・ヤマグチ あやね

10月2日12時より予約受付開始

2025年9月 発売予定

価格:11,000円

サイズ:全高約150mm

付属品

・オプションハンド×6

・小太刀の柄×2

・小太刀×2

・爆発苦無×2

・ディスプレイスタンド×1

※オプションパーツの数(種類)には、出荷時(標準)に取り付けられているものを含みません

(C) KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。