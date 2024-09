【アズールレーン アーガス】2025年6月 発売予定価格:24,200円

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「アズールレーン アーガス」を2025年6月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は24,200円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル陣営の軽空母「アーガス」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

優美な佇まいや風になびいたスカートと銀色に透き通る髪の毛、そして一部透明パーツを用いたドレスなど、イラストのロイヤル感をあますことなく再現しており、高貴さと清楚さを併せ持つ、たおやかな彼女の姿に注目なフィギュアとなっている。

「アズールレーン アーガス」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約230mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。