【Journey of Monarch - 君主の道】9月30日 事前登録開始2024年第4四半期 リリース予定

エヌ・シー・ジャパンは、Android/iOS/Windows用「Journey of Monarch - 君主の道」の事前登録を本日9月30日に開始した。なお、リリースは2024年第4四半期の予定。

本作は、MMORPG「リネージュ」シリーズ最新作。ティザーサイトも9月30日に公開されている。事前登録は「Journey of Monarch - 君主の道」の公式サイトおよびGoogle Play Store、App Storeにて行なえる。公式サイトで事前登録を行なうと、リリース後にゲームプレイに役立つアイテム「英雄選択券(英雄級) 1個」、「1,000,000アデナ」(※)、「4,000ダイヤ」(※)がもらえる。

(※)アデナ/ダイヤ:ゲーム内通貨の名称

事前登録を記念した2種の映像公開

「Journey of Monarch - 君主の道」の事前登録開始を記念して、「公式ティザートレーラー:INTO THE JOURNEY」と「事前登録トレーラー映像 : RIDE THE JOURNEY」の2種の映像が同時公開された。

「公式ティザートレーラー:INTO THE JOURNEY」は、「Journey of Monarch - 君主の道」の世界観やフィールド狩りから釣りまでゲーム内のさまざまなコンテンツを実際のプレイ映像と共に確認できる。

一方「事前登録トレーラー映像 : RIDE THE JOURNEY」では、白馬に跨り広大なアデン ワールドを駆け巡る君主の姿を通じて、「Journey of Monarch - 君主の道」を象徴するビジュアルが表現されている。

2種の映像は、「Journey of Monarch - 君主の道」の公式サイトと公式YouTubeチャンネルで確認できる。

