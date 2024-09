J.Cole率いるDreamville Records所属のヒップホップ・デュオ、EARTHGANGが最新アルバムを提げて初来⽇公演の開催を発表した。⽶・ジョージア州アトランタ出⾝のOlu(オルー)と WowGr8(ワウグレート)によって2008年に結成。2010年にファーストEP『The Better Party』をリリース。また、ヒップホップ・コレクティヴSpillage Village名義での J.I.D、6Lack等との活動でも知られている彼ら。2017年にはラッパーのJ.Cole率いるDreamville Recordsと契約を結び、J.Coleの北⽶ツアーでは36公演にも渡りサポートアクトを務めた。2019年にはDreamville Records のコンピレーションアルバム『Revenge of the Dreamers III』に参加しアルバムは全⽶チャート1位を獲得。また、同アルバムに収録されている「Down Bad」でグラミー賞にもノミネートされている。

そんな現代のヒップホップ・シーンにおいて⼀際輝きを放つ彼らが、この度最新アルバム『PERFECT FANTASY』を近⽇リリースする事が決定。そしてそれに伴い、ファン待望の⼀夜限りとなる初来⽇公演を東京で開催する。<ライブ情報>2024年12月5日(木)duo MUSIC EXCHANGE開場18:00 / 開演19:00チケット:スタンディング8000円※入場時ドリンク別途必要 ※入場整理番号付 ※未就学児(6歳未満)入場不可主催・招聘・企画制作:KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA公演詳細: https://kyodotokyo.com/pr/earthgang2024.html