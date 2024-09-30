INI¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖFLIP THE CIRCLE¡×¹Í»¡¡¡INI¤ÈMINI¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦¡Ö¾ì¡×
¡½¡½Ì´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âMINI¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬À¾Þ«¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡ØINI 1ST FAN MEETING¡Ù¤«¤é¡¢2Ç¯10¥«·î¡£Á´¹ñ11ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]¡Ù¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢INI¤ÏºÆ¤Ó¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¿ô¤Ï¼ýÍÆ¿Í¿ô¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ëÌó6000¿Í¡£À¼±ç¤³¤½OK¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é»þ¤¬·Ð¤Á¡¢º£¤ÏMINI¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤À¼¤À¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¡£¤¢¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿11¿Í¤ÇÆ§¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢9·î23Æü¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]
³«±é»þ¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡ÖLOUD¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤·¤¿¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ÎÆ°¤¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥°¥Ã¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤¬Íî²¼¤·¡¢É³¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡É¤È¤Ã¤¯¤ËËÍ¤ÎÎº¡É¤È²Î¤¦¡ÖDILEMMA¡×¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤è¤êINI¤Ë¡É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤µ¡É¡×¤ÈÊ²¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖMORE¡×¡ÖDramatic¡×¡ÖLEGIT¡×¤«¤é¤Ê¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ø¡£ÉñÂæ¤ò¾å²¼º¸±¦¤Ë¹¤¯»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä¾ÈÌÀ¤â¶î»È¤·¡ØINI 1ST FAN MEETING¡Ù¤È°ìÌ£°ã¤¦¡¢²¿ÇÜ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Æ£ËÒµþ²ð¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡¢²£ÉÍ¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢Æ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖFANFARE¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÞý¤ë¡¢Àª¤¤¡¢Ç®¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é±ê¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤¬¡¢INI¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¥³¥¤¥ó¤ä»ØÎØ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢±ß¡ÊCircle¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿VTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖBusterz¡×¡ÖCALL 119¡×¤ÈÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é¤È¤Ê¤ëMC¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º´ÌîÍºÂç¤¬¡Ö¥À¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢º´ÌîÍºÂç¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡×¤È¥·¥ã¥Ä¤ò¤º¤é¤·¤Æ¡¢¼ó¶Ú¤Ë¤Ä¤±¤¿¹õ¤¤Å·»È¤Î±©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ØFLIP THE CIRCLE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µöËËÞ¤¬¡ÖINI¤«¤éMINI¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¡¢MINI¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¡£MINI¤«¤éINI¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆü¡¹±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ï¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃÓ粼Íý¿Í¤â¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¤ÈÊØ¾è¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ø¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¸½¤ì¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¼Ö¡£¡Ö10 THINGS¡×¡ÖTELEVISION¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢MINI¤Ø¥ì¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë11¿Í¤Ï¿´Äì´ò¤·¤½¤¦¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖMoment¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖWhatever Happens¡×¤òÆ³¤¡¢MINI¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿è¤Ê¶Ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Â©¤ò°û¤ó¤ÇÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¡¢¸ÀÍÕ¤Ë´¶¾ð¤ò¾è¤»¡¢¤¿¤À¤¿¤À²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¶»¤ËÆÏ¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²Î¤òËÂ¤®¤¢¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖBrighter¡×¤Ø¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤¹¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¡¢INI¤ÎÁÛ¤¤¤¬MINI¤Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡£Àè¹¶¤ÎSUN¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Îßê¤á¤¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖBREATH¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢INI¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¤³¤à¤è¤¦¡£¸å¹¶¤ÎMOON¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê¿§µ¤¤¬¹á¤ë¡ÖHowlin¡×¤Ç¡¢±Ô¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÌ¥¤»¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤«¤Þ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
ÂÀÍÛ¤È·î¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÇúÃÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ò¶´¤ß¡¢·Ò¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡É·î¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡É¡ÖRocketeer¡×¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£MINI¤Î¥³¡¼¥ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¹ì¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖLOUD¡×¤Ø·Ò¤®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¥®¥¢¤ò°ìµ¤¤ËÆ§¤ß¤³¤ó¤À¡£
MC¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØFrom INI¡Ù¤òºÆ¸½¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿MINI¤¬ÅêÈ¡¤·¤¿¤ªÊØ¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸òÎ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖDirty Shoes Swag¡×¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¿×¤¬Æ²¡¹¤¿¤ë¥½¥í¥À¥ó¥¹¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¡¢¾¯½÷»þÂå¡ÖMR. TAXI¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¾åÉÊ¤Ê¿§µ¤¤òÊü½Ð¡£¥¹¥ï¥Ã¥°¤Ë¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡¢INI¤Î¤Õ¤êÉý¤Î¹¤µ¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÊ¼Ââ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¡ÖWalkie Talkie¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤¬ßÚÎö¡£ÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÊü¤Á¡¢MINI¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢À¾¤âÉé¤±¤¸¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¡£¾¡µ¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖBOMBARDA¡×¤òÅê²¼¤·¡¢ËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òµÍ¤á¤³¤ó¤ÀVTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖKILLING PART¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡É¤È¤Ã¤¯¤ËËÍ¤ÎÎº¡É¤È¾§¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡É¤â¤¦ËÍ¤Ï·¯¤ÎÎº¤Ê¤ó¤À¡É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Î¾®¿è¤µ¤è¡£INI¤ÈMINI¤ÏÁê»×Áê°¦¤À¤ÈÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤À¡£Èøºê¾¢³¤¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤¯¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖYummy!!¡×¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯11¿Í¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¥é¥¹¥È¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢MINI¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò³Æ¡¹¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÆ£°ÒÂº¤¬¡Ö[FLIP THE CIRCLE]¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éMINI¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿MINI¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢郄ÄÍÂçÌ´¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËË»¤·¤¤À¸³è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÅÄÅç¾¸ã¤Ï¡Ö²¶¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯Ç°¤ò²¡¤·¡¢¤½¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖT-Shirt¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òºÇ¹âÄ¬¤Þ¤ÇÊ¨¤«¤»¡¢INI¤ÈMINI¤Î±ï¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë»þ´Ö¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
INI¤ÈMINI¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¡Ø2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]¡Ù¡£Á´¹ñ11ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ò²ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¶¯¸Ç¤ÊÃÄ·ëÎÏ¤ò¶»¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦Èà¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
©LAPONE Entertainment
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]
³«±é»þ¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡ÖLOUD¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤·¤¿¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ÎÆ°¤¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥°¥Ã¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤¬Íî²¼¤·¡¢É³¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡É¤È¤Ã¤¯¤ËËÍ¤ÎÎº¡É¤È²Î¤¦¡ÖDILEMMA¡×¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤è¤êINI¤Ë¡É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤µ¡É¡×¤ÈÊ²¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖMORE¡×¡ÖDramatic¡×¡ÖLEGIT¡×¤«¤é¤Ê¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ø¡£ÉñÂæ¤ò¾å²¼º¸±¦¤Ë¹¤¯»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä¾ÈÌÀ¤â¶î»È¤·¡ØINI 1ST FAN MEETING¡Ù¤È°ìÌ£°ã¤¦¡¢²¿ÇÜ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Æ£ËÒµþ²ð¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡¢²£ÉÍ¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢Æ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖFANFARE¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÞý¤ë¡¢Àª¤¤¡¢Ç®¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é±ê¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤¬¡¢INI¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¥³¥¤¥ó¤ä»ØÎØ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢±ß¡ÊCircle¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿VTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖBusterz¡×¡ÖCALL 119¡×¤ÈÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é¤È¤Ê¤ëMC¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º´ÌîÍºÂç¤¬¡Ö¥À¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢º´ÌîÍºÂç¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡×¤È¥·¥ã¥Ä¤ò¤º¤é¤·¤Æ¡¢¼ó¶Ú¤Ë¤Ä¤±¤¿¹õ¤¤Å·»È¤Î±©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ØFLIP THE CIRCLE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µöËËÞ¤¬¡ÖINI¤«¤éMINI¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¡¢MINI¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¡£MINI¤«¤éINI¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆü¡¹±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ï¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃÓ粼Íý¿Í¤â¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¤ÈÊØ¾è¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ø¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¸½¤ì¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¼Ö¡£¡Ö10 THINGS¡×¡ÖTELEVISION¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢MINI¤Ø¥ì¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë11¿Í¤Ï¿´Äì´ò¤·¤½¤¦¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖMoment¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖWhatever Happens¡×¤òÆ³¤¡¢MINI¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿è¤Ê¶Ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Â©¤ò°û¤ó¤ÇÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¡¢¸ÀÍÕ¤Ë´¶¾ð¤ò¾è¤»¡¢¤¿¤À¤¿¤À²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¶»¤ËÆÏ¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²Î¤òËÂ¤®¤¢¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖBrighter¡×¤Ø¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤¹¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¡¢INI¤ÎÁÛ¤¤¤¬MINI¤Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡£Àè¹¶¤ÎSUN¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Îßê¤á¤¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖBREATH¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢INI¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¤³¤à¤è¤¦¡£¸å¹¶¤ÎMOON¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê¿§µ¤¤¬¹á¤ë¡ÖHowlin¡×¤Ç¡¢±Ô¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÌ¥¤»¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤«¤Þ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
ÂÀÍÛ¤È·î¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÇúÃÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ò¶´¤ß¡¢·Ò¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡É·î¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡É¡ÖRocketeer¡×¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£MINI¤Î¥³¡¼¥ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¹ì¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖLOUD¡×¤Ø·Ò¤®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¥®¥¢¤ò°ìµ¤¤ËÆ§¤ß¤³¤ó¤À¡£
MC¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØFrom INI¡Ù¤òºÆ¸½¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿MINI¤¬ÅêÈ¡¤·¤¿¤ªÊØ¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸òÎ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖDirty Shoes Swag¡×¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¿×¤¬Æ²¡¹¤¿¤ë¥½¥í¥À¥ó¥¹¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¡¢¾¯½÷»þÂå¡ÖMR. TAXI¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¾åÉÊ¤Ê¿§µ¤¤òÊü½Ð¡£¥¹¥ï¥Ã¥°¤Ë¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡¢INI¤Î¤Õ¤êÉý¤Î¹¤µ¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÊ¼Ââ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¡ÖWalkie Talkie¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤¬ßÚÎö¡£ÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÊü¤Á¡¢MINI¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢À¾¤âÉé¤±¤¸¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¡£¾¡µ¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖBOMBARDA¡×¤òÅê²¼¤·¡¢ËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òµÍ¤á¤³¤ó¤ÀVTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖKILLING PART¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡É¤È¤Ã¤¯¤ËËÍ¤ÎÎº¡É¤È¾§¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡É¤â¤¦ËÍ¤Ï·¯¤ÎÎº¤Ê¤ó¤À¡É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Î¾®¿è¤µ¤è¡£INI¤ÈMINI¤ÏÁê»×Áê°¦¤À¤ÈÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤À¡£Èøºê¾¢³¤¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤¯¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖYummy!!¡×¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯11¿Í¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¥é¥¹¥È¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢MINI¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò³Æ¡¹¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÆ£°ÒÂº¤¬¡Ö[FLIP THE CIRCLE]¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éMINI¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿MINI¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢郄ÄÍÂçÌ´¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËË»¤·¤¤À¸³è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÅÄÅç¾¸ã¤Ï¡Ö²¶¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯Ç°¤ò²¡¤·¡¢¤½¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖT-Shirt¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òºÇ¹âÄ¬¤Þ¤ÇÊ¨¤«¤»¡¢INI¤ÈMINI¤Î±ï¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë»þ´Ö¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
INI¤ÈMINI¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¡Ø2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]¡Ù¡£Á´¹ñ11ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ò²ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¶¯¸Ç¤ÊÃÄ·ëÎÏ¤ò¶»¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦Èà¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
©LAPONE Entertainment