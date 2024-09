手打ちの「ひやむぎ」を食べたことある？ 従来のイメージを覆す衝撃的なのど越しと食感！　

ライター・川口有紀がお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、横浜市・あざみ野の「蕎麦 いのも」。珍しい「手打ちのひやむぎ」を紹介する。

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、ライター・川口有紀のおすすめ、横浜市・あざみ野の「蕎麦 いのも」。しかしご紹介するのはそばではなく、手打ちの「ひやむぎ」だ。

手打ちの「ひやむぎ」

教えてくれる人

川口有紀

インタビューから街取材まで雑多に活動中の編集ライター。近年は日本をあちこちしていることが多い生来の食いしん坊。地方に取材に行くたびにご当地グルメ、特に麺を楽しむ日々。趣味で作っている「打ち合わせに適した喫茶店」の同人誌が最近SNSで少しバズってしまう。

地元産の素材を使いたい、その思いからそば店に

あざみ野駅より徒歩7分の立地。竹林の横の坂を抜けると、風情のある佇まいの店にたどりつく。こちらが2023年7月に開店した「蕎麦 いのも」だ。

格子が印象的な、和モダンな雰囲気の外観

店内は作業風景が目の前で見られるカウンター席と、奥にテーブル席が

川口

きっかけは「“ひやむぎ”がおいしい」という口コミを聞いたから! え、そばでもうどんでもなく、手打ちのひやむぎ? そもそもひやむぎって乾麺ではなく「手打ち」の生麺があるの……? 半信半疑で訪れた店で待っていたのは、先入観を覆す「麺」でした。

店主の井面(いのも)亮太さん

キャリアのスタートは居酒屋から。いつかは自分の店を持ちたい、そう考えだしたときに思いうかんだのが「そば」だった。というのも井面さんの出身地は栃木県の現・那珂川町で、そばの産地として有名な場所。いつかは地元の素材を使ったそば屋をやろう……その思いを胸に、神楽坂の名店「蕎楽亭」で14年修業。昨年独立し、あざみ野に店舗を構えた。

そば屋を志した決め手は「お酒も出せるから」。店には随時、井面さんおすすめの日本酒が揃う。特にこの栃木県の菊の里酒造が一推しだとか

川口

何よりもびっくりしたのは、この強烈なコシとのどごし! 多くの人が想像している乾麺のひやむぎとは全く別もので、初めての食感。夢中で麺をすすりました。

手打ちひやむぎの技術自体は、蕎楽亭で学んだものだとか。「自分も、初めて食べたときに衝撃を受けました」という井面さん。自分の店を出すにあたり、ひやむぎをメニューに加えたのは必然だった。

こちら、茹でる前のひやむぎ。自家製粉の小麦粉のため、茶色がかった見た目が特徴

茹で時間は約1分。あっという間に茹で上がり……

冷水で締めると、透明感のある美しい麺が現れる

この味わいのポイントは、小麦だ。こちらの店では、そば粉も小麦粉もなんと自家製粉!

「自分の店で使うそば粉を栃木県で探していたところ、その農家さんが小麦も作っていたんですね。試してみたらこれがとても良かった。『農林61号』という戦後に栽培が広まった古い品種なんですが、小麦自体の味が強いといいますか、昔懐かしい小麦の風味が魅力なんです」

そば粉を自家製粉することは決めていたので、なりゆきでひやむぎやうどんに使う小麦粉も自家製粉することに。

店内の一角にある麺打ちと製粉スペース。小麦の製粉は1日付きっきりでも10kg程度が限界だという

ただ、「ちょっと後悔しています(笑)」と苦笑する井面さん。そばに比べ、小麦の方が粉にする手間が格段に大変なのだとか! 大手の製粉会社とは機械も違うためなかなか品質が安定せず、時間もかかる。水分量が安定している大量生産の小麦粉と違い、季節により粉の水分量も変化するため、生地を打つ際に繊細なコントロールも必要となる。そこはまだ、井面さん自身も日々試行錯誤だという。また、生産農家自体が少なく、天候によっては一定量を仕入れられないリスクも。

そんな大変さもありながら、自家製粉の小麦粉にこだわるのは、やはりその味わいが格別だから。

「ひやむぎは特に『手打ちのひやむぎなんて初めて食べた』『びっくりした』というお客様が多いんです。そういう声を聞くと、大変だけれどもやっていてよかったな……と思いますね」

これが「蕎麦 いのも」の「ひやむぎ」

ランチの「天ぷらセット」1,980円

茹で上がったひやむぎは、その透明感にまず見惚れてしまう。細麺ゆえ、できたてのおいしさを味わうにはスピード勝負! 提供されたらすぐにいただこう。

実は店でも提供しているうどんと工程は同じで、ひやむぎは切り幅を変えているだけだという。しかしながら、しっかりしたコシとつるりとしたのどごしの良さ、噛みしめるほどに口に広がる小麦の味わいは、これまで食べてきたどんな麺とも違う。

粉の粒が透けて見えるのは自家製粉ならでは

川口

ひやむぎの注意は、のんびり食べているとあっという間にこの最高の食感が失われてしまうこと! ぜひ茹でたて、できたてを、阿吽の呼吸でいただきましょう。

ひやむぎとそばの両方を味わえる「むぎめおと」1,100円

せっかくそば店なのだからそばも食べたい……そんな人はぜひ、ひやむぎとそばを合盛りしてくれる「むぎめおと」を頼んでみよう。

そばは十割そば。しかしこちらも非常にのどごしが良く、それでいてあえて粗めの粒を残すことで歯ごたえと香り高さが生まれている。まさに、自家製粉ならではの麺だ。ひやむぎと切り幅は一緒だというものの、素材が違うだけでこんなにも味わいが違うのか……と驚かされる。つゆは、そば用は濃口醤油を使ったきりっとした味わい、ひやむぎ用は薄口醤油を使い出汁を利かせたもの。その違いもまた楽しい。

開店から1年、常連にはひやむぎのファンが徐々に増えているという。ひやむぎというと夏のイメージがあるかもしれないが、冷たいそばと同様、通年いただくことができる。「そのうち、季節限定のメニューなども増やしていきたいですね」と井面さん。手打ちひやむぎの衝撃、ぜひ多くの人に体験して欲しい。

<店舗情報>◆蕎麦いのも住所 : 神奈川県横浜市青葉区新石川1-22-1 サンパティオ1TEL : 045-509-1843

※価格は税込です。

取材・文:川口有紀

撮影:三好宣弘(RELATION)

