熾烈なCS出場権争い…ロッテと楽天、DeNAと広島による直接対決も 今週のNPB
両リーグV決定も、CS出場へ残る1枠巡る激戦
シーズンはいよいよ最終盤となり、各球団ともに残り6試合を切った。セ・リーグは巨人、パ・リーグはソフトバンクが優勝し、2位はそれぞれ阪神、日本ハムと決まったが、クライマックス・シリーズ（CS）出場最後の1枠＝3位が決まっていない。セ・リーグ3位のDeNAは30日から7連戦が組まれており、4位・広島とは1.5ゲーム差。10月1日には最後の直接対決が行われる。
パ・リーグでは3位・ロッテと4位・楽天が3ゲーム差という状況。残り試合はロッテが4、楽天が7で、30日からは直接対決が2試合組まれている。連勝すれば3位が確定するロッテにとって、今季最大のヤマ場となるかもしれない。
【9月30日】
■セ・リーグ
○阪神-DeNA（18時）
サンテレビ、GAORA、DAZN、虎テレ
■パ・リーグ
○楽天-ロッテ（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-日本ハム（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時）
BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月1日】
■セ・リーグ
○DeNA-広島（18時）
テレビ新広島、テレビ神奈川、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
■パ・リーグ
○楽天-ロッテ（18時）
NHK仙台、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-日本ハム（18時）
UHB、テレビ埼玉、びわ湖放送、BSテレビ東京、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時）
TVQ、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月2日】
■セ・リーグ
○巨人-DeNA（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
【10月3日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
tvk、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTS オンデマンド、DAZN
■パ・リーグ
○ロッテ-日本ハム（18時）
千葉テレビ、NHK-BS、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-楽天（18時）
BSよしもと、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月4日】
■セ・リーグ
○中日-DeNA（18時）
NHK名古屋、J SPORTS 2、J SPORTS オンデマンド、DAZN
■パ・リーグ
○ソフトバンク-ロッテ（18時）
TNC、NHK-BS、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-西武（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月5日】
■セ・リーグ
○中日-DeNA（14時）
J SPORTS 2、J SPORTS オンデマンド、DAZN
○広島-ヤクルト（18時）
NHK広島・山口、J SPORTS1
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月6日】
■セ・リーグ
○中日-DeNA（13時30分）
CBC、J SPORTS 2、J SPORTS オンデマンド、DAZN
■パ・リーグ
○楽天-オリックス（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月7日】
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）