両リーグV決定も、CS出場へ残る1枠巡る激戦

シーズンはいよいよ最終盤となり、各球団ともに残り6試合を切った。セ・リーグは巨人、パ・リーグはソフトバンクが優勝し、2位はそれぞれ阪神、日本ハムと決まったが、クライマックス・シリーズ（CS）出場最後の1枠＝3位が決まっていない。セ・リーグ3位のDeNAは30日から7連戦が組まれており、4位・広島とは1.5ゲーム差。10月1日には最後の直接対決が行われる。

パ・リーグでは3位・ロッテと4位・楽天が3ゲーム差という状況。残り試合はロッテが4、楽天が7で、30日からは直接対決が2試合組まれている。連勝すれば3位が確定するロッテにとって、今季最大のヤマ場となるかもしれない。

【9月30日】

■セ・リーグ

○阪神-DeNA（18時）

サンテレビ、GAORA、DAZN、虎テレ

■パ・リーグ

○楽天-ロッテ（18時）

J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○西武-日本ハム（18時）

テレビ埼玉、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○ソフトバンク-オリックス（18時）

BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

【10月1日】

■セ・リーグ

○DeNA-広島（18時）

テレビ新広島、テレビ神奈川、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド

■パ・リーグ

○楽天-ロッテ（18時）

NHK仙台、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○西武-日本ハム（18時）

UHB、テレビ埼玉、びわ湖放送、BSテレビ東京、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○ソフトバンク-オリックス（18時）

TVQ、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

【10月2日】

■セ・リーグ

○巨人-DeNA（18時）

BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN

○ヤクルト-広島（18時）

フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

【10月3日】

■セ・リーグ

○ヤクルト-広島（18時）

フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○DeNA-阪神（18時）

tvk、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTS オンデマンド、DAZN

■パ・リーグ

○ロッテ-日本ハム（18時）

千葉テレビ、NHK-BS、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○ソフトバンク-楽天（18時）

BSよしもと、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

【10月4日】

■セ・リーグ

○中日-DeNA（18時）

NHK名古屋、J SPORTS 2、J SPORTS オンデマンド、DAZN

■パ・リーグ

○ソフトバンク-ロッテ（18時）

TNC、NHK-BS、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○楽天-西武（18時）

J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

【10月5日】

■セ・リーグ

○中日-DeNA（14時）

J SPORTS 2、J SPORTS オンデマンド、DAZN

○広島-ヤクルト（18時）

NHK広島・山口、J SPORTS1

■パ・リーグ

○楽天-日本ハム（18時）

J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

【10月6日】

■セ・リーグ

○中日-DeNA（13時30分）

CBC、J SPORTS 2、J SPORTS オンデマンド、DAZN

■パ・リーグ

○楽天-オリックス（18時）

J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

【10月7日】

■パ・リーグ

○楽天-日本ハム（18時）

J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN

※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）