EXO ディオ＆RIIZEからJO1まで！「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」ラインナップ第2弾を発表

韓国最高を超え、グローバルK-POP時代をリードするトップアーティストたちが、「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS(KGMA)」のステージを飾る。本日(30日)、KGMA組織委員会は11月16日と17日、仁川(インチョン)中(チュン)区雲西洞(ウンソドン)にあるインスパイアアリーナで開催される「第1回KGMA」のラインナップ第2弾を発表した。DAY6、EXOのディオ、RIIZE、BIBI、STAYC、NCT WISH、UNIS、N․Flyingのユ・フェスン、JO1、P1Harmony、QWERの出演を知らせ、盛大なK-POPの祭典を予告した。

1

2

次へ

DAY6は、最新曲「Melt Down」で音楽ランキングと音楽番組で1位を総なめにしている。「You Were Beautiful」「Time of Our Life」の再ブームにより、バンドシーンで旋風を巻き起こした10年目のバンドで、2月にも「Welcome to the Show」でカムバックし、精力的に活動している。2012年、EXOのメンバーとしてデビューしたディオは、5月に3rdミニアルバムを発売し、最近ではイ・ヨンジの「Small girl」にフィーチャリングとして参加するなど、音楽活動を続けてきた。ドラマ「大丈夫、愛だ」「100日の郎君様」、映画「明日へ」「神と共に」など多数の作品で俳優としても活躍した。RIIZEは2023年9月に「Get A Guitar」でデビューし、音楽界を総なめにしたボーイズグループだ。その後、「Talk Sexy」「Love 119」「Impossible」「Boom Boom Bass」など、多数の楽曲で幅広い音楽を披露し、第5世代ボーイズグループの中でも絶大な人気を誇る。SBS「THE FAN」で準優勝したBIBIは、今年上半期に「栗羊羹」のヒットで知名度を上げた。ユニークな音楽と個性で、女性ソロアーティストの新たな地平を開いたと評価されている。映画「このろくでもない世界で」、ドラマ「江南ビーサイド」などで女優としても活動し、「魔女狩り」「女子高推理班」など、バラエティ番組でも活躍した。STAYCはプロデューサーのブラック・アイド・ピルスンが制作したガールズグループで、「ASAP」「Poppy」「Teddy Bear」「Bubble」などの楽曲で愛された。デビュー当時から持ち前の明るくエネルギー溢れる音楽で活動した彼女たちは、7月に発売した「Cheeky Icy Thang」でイメージチェンジを試み、幅広い音楽がこなせるグループであることを証明した。NCT WISHは、SMエンターテインメントの「NCT」の世界観の最後を飾るグループで、今年2月にデビューして以来、韓国と日本で精力的に活動している。TikTok、Reelsなどのショートフォームでの高い人気に支えられ、Z世代のアイコンに生まれ変わり、爽やかなイージーリスニングで人々を魅了している。UNISは、SBSサバイバル「UNIVERSE TICKET」を通じて結成された8人組ガールズグループだ。3月に「SUPERWOMAN」でデビューした彼女たちは最近、「Curious」までヒットさせ、第5世代ガールズグループの代表として活躍している。韓国はもちろん、日本、フィリピンなどアジア圏で人気を博している。ユ・フェスンはバンドN.Flyingのメインボーカルとしての活動と共に、「We Will Rock You」「狂炎ソナタ」「モーツァルト!」など多数の作品に出演し、ミュージカル俳優としても地位を固めている。人気ドラマ「ソンジェ背負って走れ」のOST(挿入歌)「そうだったみたい」を歌い、好評を博した。JO1は2019年、「PRODUCE 101 JAPAN」を通じて結成された日本の11人組ボーイズグループで、2020年3月に正式デビューした後、韓国と日本を行き来し、活動している。昨年11月にはデビュー3年で京セラドーム大阪で、初のドーム公演を開催し、人気の高さを証明した。P1Harmonyは2020年のデビューから注目されたグループで、強烈なストーリーテリングと持ち前の音楽が調和し、グローバルなK-POPファンから愛されている。9月に発売した7thミニアルバム「SAD SONG」で、自己最高記録を更新した。