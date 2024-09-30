「PS5 Pro」「プレステ 30周年アニバーサリー コレクション」がノジマオンラインのシークレット販売会ラインナップに追加！
【プレイステーション 5 Pro】
11月7日 発売予定
価格：119,980円
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
11月7日 発売予定
価格：119,980円
ノジマオンラインは、シークレット販売会のラインナップに「プレイステーション 5 Pro（PS5 Pro）」と「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」を追加した。
シークレット販売会は、ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲームといった人気商品の抽選販売受付をまとめて登録できるノジマオンライン専用のサービス。11月7日発売予定の「PS5 Pro」と、12月3日発売予定の「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」が今回よりラインナップに加わる。
なお、受付登録にはノジマオンラインの会員IDが必要となる。
□ノジマオンライン「シークレット販売会」のページ
【ゲーム担当イノウエ】- ノジマオンライン (@ENETJP) September 30, 2024
ポケモンカードゲームや、ワンピースカードゲームなどの人気商品「シークレット販売会」に「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」「PS5pro」が加わりましたhttps://t.co/KjNvvV8UBG
↑ 9月30日より前にエントリーされた方で、「PlayStation… pic.twitter.com/k9xWbw1LwH
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