【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

ノジマオンラインは、シークレット販売会のラインナップに「プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)」と「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」を追加した。

シークレット販売会は、ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲームといった人気商品の抽選販売受付をまとめて登録できるノジマオンライン専用のサービス。11月7日発売予定の「PS5 Pro」と、12月3日発売予定の「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」が今回よりラインナップに加わる。

なお、受付登録にはノジマオンラインの会員IDが必要となる。

□ノジマオンライン「シークレット販売会」のページ

