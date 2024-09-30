「PS5 Pro」TSUTAYAオンラインにて商品ページ公開！
【プレイステーション 5 Pro】
11月7日 発売予定
価格：119,980円
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
11月7日 発売予定
価格：119,980円
TSUTAYAは9月30日、プレイステーション 5 Pro（PS5 Pro）の商品ページを同社ECサイト「TSUTAYAオンラインショッピング」にて公開した。発売は11月7日予定。価格は119,980円。
TSUTAYAオンラインショッピングの商品ページでは、現時点（9月30日11時頃）で「在庫無し」と表記されている。
PS5 Proは、通常のPS5から性能を強化した上位モデル。GPUをアップグレードすることでこれまで以上にスムーズなゲーム体験が可能となるほか、進化したレイトレーシング、AIによって解像感を向上させる「PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション（PSSR）」に対応している。
□TSUTAYAオンラインショッピング「プレイステーション 5 Pro」の商品ページ
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