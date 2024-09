【LIMEPIEシリーズ アズールレーン ユニコーン 天使のナーシングVer.】予約期間:9月28日~11月20日23時59分2025年5月 発売予定価格:6,600円

海外のフィギュアメーカー「APEX」は、フィギュア「LIMEPIEシリーズ アズールレーン ユニコーン 天使のナーシングVer.」を2025年5月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、予約期間は11月20日23時59分まで。価格は6,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル所属の軽空母・ユニコーンの着せ替え「天使のナーシング」の姿を、1/8スケールでフィギュア化したもの。

ナース服に茶色のセーターを組み合わせた服装をしており、カルテを手に持って微笑む様子を見事に表現したフィギュアに仕上がっている。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/8スケール サイズ:全高 約200mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.