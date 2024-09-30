30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数76、値下がり銘柄数494と、値下がりが優勢だった。



個別ではホープ<6195>、フューチャーリンクネットワーク<9241>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、スマレジ<4431>、ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>は年初来高値を更新。イタミアート<168A>、エムビーエス<1401>、ピー・ビーシステムズ<4447>、シンカ<149A>、バルニバービ<3418>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>がストップ安。アスア<246A>、Ａｉロボティクス<247A>、キッズスター<248A>、夢展望<3185>、ゼネラル・オイスター<3224>など6銘柄は年初来安値を更新。アストロスケールホールディングス<186A>、ＱＰＳ研究所<5595>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、サイバーセキュリティクラウド<4493>、ライスカレー<195A>は値下がり率上位に売られた。



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