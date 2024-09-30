¡Ö½õ¤±¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¡×°ú¤Ã±Û¤·ÅöÆü¤Ë½±¤ï¤ì¤¿20ÂåÃË½÷¡ÄÎÙ¿Í¤Î32ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡¡Ö²áµî¤Ë¤â¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¾Ú¸À¤â¡¡ºë¶Ì¡¦¾åÈø»Ô
ºë¶Ì¡¦¾åÈø»Ô¤Ç9·î28Æü¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤à23ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ò¼èºà¡£°ú¤Ã±Û¤·ÅöÆü¤ÎÌë¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¡¢ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±
¶áÎÙ½»Ì±A¡§
¡Ö½õ¤±¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¡×¤È¡£¤¤¤¤Ê¤ê¼ªÀÚ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£
¶áÎÙ½»Ì±B¡§
½÷¤Î¿Í¤Îµã¤¯À¼¤¬¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¡£
¸½¾ì¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¿Í¡§
ÂðÇÛÊØ¤«²¿¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤À¤¤¤Ö¼þ¤ê¤¬½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡ÊÈï³²¼Ô¤Ï¡Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£²È¤ÎÃæ¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
28Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ºë¶Ì¡¦¾åÈø»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤à23ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢23ºÐ¤Î½÷À¤ÏÂðÇÛÊØ¤òÌ¾¾è¤ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸°¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¸½¤ì¤¿½÷¤¬ÆÍÁ³¡¢Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¡£ÊñÃú¤Ç½÷À¤ÎÆ¬Éô¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢½õ¤±¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Îº¸¼ê¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½¾ì¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¿Í¡§
½÷À¤Î¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤â´é½Ð¤·¤Æ¡£·ì¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÊý¤¬¡¢Ãæ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÃ¶Æá¤¬Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¸¼´Ø¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¸¼´Ø¤ËÊñÃú¤Ï¤â¤¦Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ü¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤ÈÈÈ¿Í¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤âÀï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤Æ·ì¤¬¡Ä¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¤«¤éÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤«¤éÃ¯¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢2¡Á3¿Í¤¯¤é¤¤¸å¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£
½»Ì±¤é¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤êÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷¡£
¡Ö¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤Ç½÷¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¶§´ï¤Ï¡Ö30cm¤¯¤é¤¤¤ÎÊñÃú¡×ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¡È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡É
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®郄±ÑÎ¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡£¤½¤Î¼«Âð¤Ï¡¢»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½¸¹ç½»Âð¤Î¤¹¤°Î¢¤Î°ì¸®²È¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¿Í¡§
¶§´ï¤Ï30cm¤¯¤é¤¤¤ÎËÜÅö¤ËÎÁÍý¤Ë»È¤¦ÊñÃú¡£¤¢¤ÈÇã¤¤ÊªÂÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹õ¤¤ÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²£¤ËÍî¤Á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶§´ï¤ò¼ê¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢28Æü¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈï³²¼Ô2¿Í¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÃËÀ¤È½÷À¤ò»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÂÎ¡¢Æ°µ¡¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±B¡§
ºÇ½é¤ÏÃËÀ¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õ¤¤Éþ¤Ë¡¢Â¿Ê¬Ã»È±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£
ÊÌ¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº°¿§¤Ã¤Ý¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤«¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤â
¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃÎ¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¶áÎÙ½»Ì±¡§
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³°¤Ç¶«¤ó¤À¤ê¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤â¡Ö¤Æ¤á¤§¤É¤³¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤«¶«¤ó¤Ç¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡£»ä¤Ê¤ó¤«¤È°§»¢¤·¤Æ¤â°ìÅÙ¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¶áÎÙ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¶áÎÙ½»Ì±¡§
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢´¥ÅÅÃÓ¤òÁë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤â¤¦Äí¤Ë´¥ÅÅÃÓ¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¶áÎÙ½»Ì±¡§
¼Ö¤òÊü²Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ë¤º¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥Á¤òÃÖ¤¤¤ÆÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Á´Éô¤½¤ÎÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³Á´Éô¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤È¤«¤âÍÏ¤±¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¾Ç¤²À×¡£
¾®郄ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ëº£²ó¤Î»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±¡§
¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤È¤«¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Á°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤½»¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Èï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±¡§
1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½²¿¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Èï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±¡§
ÆÃ¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¾®郄ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¶áÎÙ½»Ì±¡§
°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¤ë²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Â¿Ê¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î²»¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¡Ë¸À¤¦Êý¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÃËÀ¤Ïº¸¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Æ¬Éô¤òÀÚ¤é¤ì¤¿½÷À¤ÏÁ´¼£2½µ´Ö¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×9·î29ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë