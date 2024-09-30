°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡ª¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¼ãÃ¶Æá¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Æ±¸©½Ð¿È¡¦°ë»³¤µ¤ä¤«¤â·ãÎå¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¡×
¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤Ð¤é¤Ã¶Æá¡×¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î°ñ¾ë¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¸½Ìò¼ãÃ¶Æá6¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¡¼¥¯¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡õ¥Û¥Æ¥ë¡Ê¿å¸Í»Ô¡Ë¤ÎÀÐÀîÇî°ì¡Ê41¡Ë¡¢¥Æ¥é¥¹¥¤¥ó¾¡ÅÄ¡Ê¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡Ë¤Î¿å±ÛÀ¯ÏÂ¡Ê46¡Ë¡¢ÃÞÇÈ»³²¹Àô¡¡¥Û¥Æ¥ë°ìË¾¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Î¾®¾¡·òÂÀ¡Ê45¡Ë¡¢Æâ¸¶¹ÛÀô¡¡ÅòÀôÁñ¡Ê¿å¸Í»Ô¡Ë¤ÎÀÐÀîÍÛ¸Ê¡Ê39¡Ë¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ÎÅò¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Î¼ò°æÍ´ÂÀ¡Ê37¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ù¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Î°æºä¾´ÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤Î6¿Í¡£ËÜ¶È¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î½¾¶È°÷¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡4·î¤ËÆ±¸©Ä£¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢8·îËö¤Ë·ëÀ®¡£ÀÐÀîÇî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç°ìÁØµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ï¡Ö½ãÎõ¡×¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£°ì½ï¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿å±Û¤ÏËÜ¶È¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ð¤é¤Âç»È¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê40¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ñ¾ë¤Î¼ãÃ¶Æá¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£