TVアニメ「ぐらんぶる」Season 2制作決定記念。YouTubeにてSeason 1全話が期間限定無料配信
【TVアニメ「ぐらんぶる」Season 1期間限定無料配信】
配信期間：～10月11日23時59分まで
配信期間：～10月11日23時59分まで
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンは、同社YouTube公式チャンネルにてTVアニメ「ぐらんぶる」Season 1の期間限定無料配信を実施している。配信期間は10月11日23時59分まで。
TVアニメ「ぐらんぶる」Season 2の制作決定を記念したSeason 1全12話を期間限定で配信する。本作は原作・井上堅二氏、作画・吉岡公威氏による全裸系青春ダイビングコメディー漫画をもとにアニメ化したもの。
🌊Season 2制作決定記念CP②🌊- TVアニメ『ぐらんぶる』公式 (@gb_anime) September 29, 2024
YouTubeにて期間限定でSeason 1全話無料配信が決定！
📅開催期間
～10/11（金）23:59
🎥YouTubeにて配信スタートhttps://t.co/UEuOiTN6DZ
※広告収入は華金ラジオの酒代に回させていただきます。#ぐらんぶる#ぐらんぶる2期乾杯 pic.twitter.com/uYJUwYR9TV
(C)井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる製作委員会