【TVアニメ「ぐらんぶる」Season 1期間限定無料配信】
配信期間：～10月11日23時59分まで

　NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンは、同社YouTube公式チャンネルにてTVアニメ「ぐらんぶる」Season 1の期間限定無料配信を実施している。配信期間は10月11日23時59分まで。

　TVアニメ「ぐらんぶる」Season 2の制作決定を記念したSeason 1全12話を期間限定で配信する。本作は原作・井上堅二氏、作画・吉岡公威氏による全裸系青春ダイビングコメディー漫画をもとにアニメ化したもの。

(C)井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる製作委員会