&TEAM¡¢ÎÞ¤È¾Ð´é¤Ç¡È8Ëü¿ÍÆ°°÷¡É½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼´°Áö ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë´¿À¼µ¯¤³¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/30¡ÛBTS¡¢SEVENTEEN¡¢Justin Bieber¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¡£¤½¤ÎHYBE MUSIC GROUP¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎHYBE LABELS JAPAN¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬9·î28Æü¡¦29Æü¡¢¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2024 &TEAM CONCERT TOUR ¡ÇSecond to NONE¡Ç¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¼þÇ¯·Þ¤¨¤¿&TEAM¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ
7·î20Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤«¤é³«Ëë¤·¡¢5ÅÔ»Ô14¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë±Ô¤¤ÄÞ¤Î·Á¤ò¤·¤¿Âç¤¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤¬Æ°¤¡¢µðÂç¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÄÞº¯¤ò¹ï¤à¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Î9¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖWar Cry¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡ÖScent of you¡×¡ÖW.O.L.F. ¡ÊWin Or Lose Fight¡Ë¡×¤Ø¤È¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ðÇ®Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Debut EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUnder the skin¡×¤Ç¤Ï¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ëÂ«¤·À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¡£
1st SINGLE¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö¸Þ⽉⾬¡ÊSamidare¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢LUNE¡Ê¥ë¥Í¡¿E¤Ï¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤È&TEAM¤¬²á¤´¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½Õ¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£LUNE¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤Êµ¨Àá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHARUA¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î½Õ¤â²Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¡õTEAM¤ÈLUNE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½©¤ÈÅß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯»×¤¤½Ð¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö·¯¤Ë¥«¥¨¥ë¡ÊMaybe¡Ë¡×¤Ç¤Ï9·î29Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¸ÂÄê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê½ñ¤¤Î²Î»ì¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢K¤¬²Î»ì¤ò°ìÉô¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡ÖLUNE¤À¤±¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖBlind Love¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢LUNE¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É2¶Ê¤Ë²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
&TEAM¤¬¶¦¤Ë²á¤´¤·À®Ä¹¤¹¤ëÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òµÕ¼ê¤Ç»ý¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Â³¤¯¡Ö¥Ð¥ºÎø¡ÊBUZZ LOVE¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éLUNE¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËþµÊ¡£2nd SINGLE¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄÍò¡ÊAoarashi¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë³Ý¤±À¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢LUNE¤È&TEAM¤¬¤È¤â¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿º£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖDropkick¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢LUNE¤Î¶á¤¯¤ò¶î¤±½ä¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¶Ê´Ö¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÈäÏª¡£²Ð²Ö¤ÎÆÃ¸ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖFIREWORK¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢&TEAM¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖRoad Not Taken¡×¡ÖScar to Scar¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¡¢¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸þÆü°ª¡ÊImprinted¡Ë¡×¡ÖMelody¡×¡Öµ¬³Ê³°¡ÊALIEN¡Ë¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢K¤¬¡Ö¼Â¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëLUNE¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯LUNE¤È&TEAM¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦Ãæ¡¢28Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï&TEAM¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢10·î23ÆüÈ¯Çä¤Î&TEAM DIGITAL SINGLE¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¡¢12·î18ÆüÈ¯Çä¤Î&TEAM 2nd ALBUM¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤òÆ±»þÈ¯É½¡£²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎEJ¤Ï¡Öº£Æü¡¢LUNE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿°ì¤ÄÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ªËÍ¤¿¤Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤ÆLUNE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤&TEAM¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ãÂç¹¥¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢LUNE¤È&TEAM¤¬¤³¤ì¤«¤é²á¤´¤¹¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¸ß¤¤¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
29Æü¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢»æ¿áÀãÉñ¤¦Ãæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ø»«¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Â¦¤«¤é¡Ö¤â¤¦1¶Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖFIREWORK¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤È³Ý¤±À¼¤Ç&TEAM¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë±þ¤¨¡¢ÎÞ¤È¾Ð´é¤Î¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£&TEAM¤Î¡ÖÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ÇÌó8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤&TEAM¤ÈLUNE¤Îå«¤ò¸«¤»¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎMIRAI TOWER¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙÈ¯É½¤µ¤ì¤¿DIGITAL SINGLE¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¤È2nd ALBUM¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î28Æü¤È29Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£9·î29Æü¤Ë¤Ï&TEAM¤Î¥í¥´¤È¡Ö2nd ALBUM ÀãÌÀ¤«¤ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ò&TEAM¤Î¿§¤ÇÀ÷¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡&TEAM¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é³«ºÅ
7·î20Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤«¤é³«Ëë¤·¡¢5ÅÔ»Ô14¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë±Ô¤¤ÄÞ¤Î·Á¤ò¤·¤¿Âç¤¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤¬Æ°¤¡¢µðÂç¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÄÞº¯¤ò¹ï¤à¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Î9¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖWar Cry¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡ÖScent of you¡×¡ÖW.O.L.F. ¡ÊWin Or Lose Fight¡Ë¡×¤Ø¤È¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ðÇ®Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Debut EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUnder the skin¡×¤Ç¤Ï¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ëÂ«¤·À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¡£
1st SINGLE¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö¸Þ⽉⾬¡ÊSamidare¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢LUNE¡Ê¥ë¥Í¡¿E¤Ï¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤È&TEAM¤¬²á¤´¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½Õ¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£LUNE¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤Êµ¨Àá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHARUA¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î½Õ¤â²Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¡õTEAM¤ÈLUNE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½©¤ÈÅß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯»×¤¤½Ð¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö·¯¤Ë¥«¥¨¥ë¡ÊMaybe¡Ë¡×¤Ç¤Ï9·î29Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¸ÂÄê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê½ñ¤¤Î²Î»ì¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢K¤¬²Î»ì¤ò°ìÉô¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡ÖLUNE¤À¤±¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖBlind Love¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢LUNE¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É2¶Ê¤Ë²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢¡&TEAM¡¢·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤âÈäÏª
&TEAM¤¬¶¦¤Ë²á¤´¤·À®Ä¹¤¹¤ëÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òµÕ¼ê¤Ç»ý¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Â³¤¯¡Ö¥Ð¥ºÎø¡ÊBUZZ LOVE¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éLUNE¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËþµÊ¡£2nd SINGLE¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄÍò¡ÊAoarashi¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë³Ý¤±À¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢LUNE¤È&TEAM¤¬¤È¤â¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿º£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖDropkick¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢LUNE¤Î¶á¤¯¤ò¶î¤±½ä¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¶Ê´Ö¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÈäÏª¡£²Ð²Ö¤ÎÆÃ¸ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖFIREWORK¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢&TEAM¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖRoad Not Taken¡×¡ÖScar to Scar¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¡¢¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¡&TEAM¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â
ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸þÆü°ª¡ÊImprinted¡Ë¡×¡ÖMelody¡×¡Öµ¬³Ê³°¡ÊALIEN¡Ë¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢K¤¬¡Ö¼Â¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëLUNE¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯LUNE¤È&TEAM¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦Ãæ¡¢28Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï&TEAM¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢10·î23ÆüÈ¯Çä¤Î&TEAM DIGITAL SINGLE¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¡¢12·î18ÆüÈ¯Çä¤Î&TEAM 2nd ALBUM¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤òÆ±»þÈ¯É½¡£²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎEJ¤Ï¡Öº£Æü¡¢LUNE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿°ì¤ÄÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ªËÍ¤¿¤Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤ÆLUNE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤&TEAM¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ãÂç¹¥¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢LUNE¤È&TEAM¤¬¤³¤ì¤«¤é²á¤´¤¹¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¸ß¤¤¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
29Æü¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢»æ¿áÀãÉñ¤¦Ãæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ø»«¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Â¦¤«¤é¡Ö¤â¤¦1¶Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖFIREWORK¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤È³Ý¤±À¼¤Ç&TEAM¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë±þ¤¨¡¢ÎÞ¤È¾Ð´é¤Î¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£&TEAM¤Î¡ÖÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ÇÌó8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤&TEAM¤ÈLUNE¤Îå«¤ò¸«¤»¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¡Ì¾¸Å²°¡¦MIRAI TOWER¤âÆÃÊÌ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¤Ê¤ª¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎMIRAI TOWER¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙÈ¯É½¤µ¤ì¤¿DIGITAL SINGLE¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¤È2nd ALBUM¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î28Æü¤È29Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£9·î29Æü¤Ë¤Ï&TEAM¤Î¥í¥´¤È¡Ö2nd ALBUM ÀãÌÀ¤«¤ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ò&TEAM¤Î¿§¤ÇÀ÷¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û