櫻坂46ニューシングル「I want tomorrow to come」ジャケットアートを一挙公開

■櫻坂46新曲アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは“羽化する櫻”

櫻坂46が、10月23日にリリースする10thシングル「I want tomorrow to come」のジャケットアートワークを公開した。

今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手がけるのはクドウナオヤ、柴谷麻以、辻岡翔、クリエイティブテクノロジスト九鬼慧太。6thシングル「Start over!」、8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」、9thシングル「自業自得」に続く、4度目のタッグとなる。

アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは“羽化する櫻”。レギュラー番組である『そこ曲がったら、櫻坂?』(テレビ東京)のCMにて、先日放送されたティザー映像でも使われていたワードだ。

今回は、メンバー一人ひとりの「飛べ。」という声を録音し、その声紋をもとにそれぞれメンバー固有の羽の模様を生成。一人ひとりが“羽化”し、自分だけの羽を手に入れた姿を表現している。

9thシングルのアートワークコンセプトであった、“それぞれの、開花。”を経て、さらなる飛躍のために羽を手に入れたメンバーが、シングル10枚目となる節目も通過点として軽々と飛び越え、その先のさらなる進化を魅せてくれることを予感させる作品だ。

また、TYPE-DのジャケットはBACKSメンバーにて構成されており、BACKSフォーメーションのセンターは村井優が務めることも発表となった。初めてのBACKSというポジションでどんな表情を見せるのか注目だ。

リリース情報

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

