【PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット】11月21日 発売予定価格:168,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション30周年を記念した「PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」の抽選受付を本日9月30日より開始した。11月21日発売予定で、価格は168,980円。

本商品は、初代プレイステーションをオマージュして、グレーカラーで統一した「PS5 Pro」や「DualSense Edge」、「DualSense」、「DualSense 充電スタンド」などをセットにしたもの。全世界12,300台限定となっており、PS5 Pro本体には一台ごとにシリアルナンバーが刻印される。

本日9月30日より「プレイステーション」公式サイトにて抽選受付を開始。応募・購入の条件としてソニーアカウントが「My Sony ID」とサインインIDを共通化していること、「PlayStation Network」にて2014年2月22日より2024年9月19日23時59分までの期間にPS5とPS4のいずれか、または双方での起動時間が合計30時間以上あるソニーアカウントが対象となる。

□「PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」の予約応募受付ページ

