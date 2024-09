河出書房新社から、驚くほどリアルなカリフォルニア・ディズニーランド・パークを立体的に再現した『ディズニーランド・パーク ポップアップ・パークツアー』が登場!

2024年にオープンした「ティアナのバイユー・アドベンチャー」までほぼコンプリートした、ウォルト・ディズニーの「夢と魔法の世界」が堪能できる仕掛け絵本です☆

河出書房新社『ディズニーランド・パーク ポップアップ・パークツアー』

発売予定:2024年12⽉上旬

価格:8,250円(税込)

仕様:B4変形判/2頁+ブックレット14頁

著者: マシュー・ラインハート 著/上杉隼人 訳

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

2024年8月現在、世界には6つる「ディズニーリゾート」

「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」「ディズニーランド・パリ」「香港ディズニーランド・リゾート」「上海ディズニーリゾート」、そして「東京ディズニーリゾート」です。

その中でカリフォルニアの地は、ウォルト・ディズニー氏が唯一、完成までを見届けたパークとして知られています。

開園以来、ウォルト氏の「夢と魔法の世界」実現への思いを体感できる唯一無二の場所として愛されてきました。

今回、カリフォルニア・ディズニーランド・パークが立体的に再現された、驚くほどリアルな『ディズニーランド・パーク ポップアップ・パークツアー』が河出書房新社から登場!

美しいオリジナルイラストが、ディズニーの魔法を細部まで鮮やかに再現された仕掛け絵本です。

精巧な設計を手掛けたのは、ポップアップの世界的巨匠として知られるマシュー・ラインハート氏。

さらに人気アトラクションの歴史やトリビア満載のブックレットによる楽しい解説もついています。

また、元祖ディズニーランド・パークの9つのテーマランドから、人気アトラクションを多数収録されているのも魅力の一つです。

全景展開サイズは高さ282ミリ横幅744ミリ、奥行450ミリの迫力満点な大きさに仕上げられています!

マスコットや写真をレイアウトすることで、自分だけのディズニーランドを再現できる仕掛け絵本。

河出書房新社の『ディズニーランド・パーク ポップアップ・パークツアー』は、全国の書店、Amazonなどにて販売開始です☆

