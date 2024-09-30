¡ÖÊÆÊ´¤Î¥Ñ¥óÊ´¡×Áý¤¨¤ë Ã¦¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ä¿©´¶ÁÊµá ³¤³°¡¢¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤Ë¤â
¥Ñ¥óÊ´¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥óÊ´¤ÎÂåÂØÉÊ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©´¶¤äÄãµÛÌý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥óÊ´¤È¤Î°ã¤¤¡¢³¤³°¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÀ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
°°¥È¥é¥¹¥È¥Õ¡¼¥º¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¡ÖÊÆÊ´¤Î°á¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹ñ»º¤ÎÊÆÊ´¤ò100¡ó»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ç¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤ÎÁÍý¤Ê¤É¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¶âÅÄÊþ¹¨¼ÒÄ¹¤Ï³«È¯¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥óÊ´¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¾®Çþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥é¥¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥óÊ´¤È¤Ï°ã¤¦¡ØÉ½ÌÌ¥«¥ê¡¢ÆâÌÌ¥â¥Á¡Ù¤Î¿©´¶¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÊÆÊ´´ØÏ¢ÉÊ¤ä¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇä¾ì¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Ñ¥óÊ´Ãª°Ê³°¤ÎÇä¾ì¤ò³«Âó¤·¤¿¤¤¡×¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯¹ñ»ºÊÆ¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖWA-PANKO¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾åËüÎÈ¿©À½Ê´½ê¡Ê¹Åç»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖWA-PANKO corn mix¡×¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤ê·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢²«¶â¿§¤Ç¸«±É¤¨¤âÎÉ¤¤¡£¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ï¤ª²Û»Ò¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¡Ê±Ä¶ÈÉô¡¦ÊÝ²ÊÀ¿²ÝÄ¹¡Ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï12Ç¯Á°¤Ë¡ÖÊÆÊ´¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥¿¥¤¥×¤òÈ¯Çä¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤³¤³°»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¡¢19Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£º£¤Ç¤Ï24¤«¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¡£´¥Áç¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ösoymix¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶ÈÌ³ÍÑ¡Ê9Ô¡Ë¡¢³°¿©ÍÑ¡Ê1Ô¡Ë¡¢¾®ÇäÍÑ¡Ê200g¡Ë¤òÂ·¤¨¤ë¡£µë¿©¤Ê¤É¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¾®ÇþÊ´¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎØí´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¡µëÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥óÊ´¤ËÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÄ§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬»°É©¿©ÉÊ¡£ÃÏ°èÆÃ»º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤â¤Ã¤ÈNippon¡ª¡Ù¤«¤é¡¢¹ñ»ºÊÆ¤ÎÊÆÊ´¤È¹ñ»º¾®ÇþÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÊÆÊ´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¤È¡ª¥Ñ¥óÊ´¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¤«¤éÍÈ¤²Ê´¡¢Å·¤×¤éÊ´¤ÎÇä¾å¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÊÆÊ´³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤¥Ñ¥óÊ´¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¤È¤¹¤ë¡£ÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÛÌýÎ¨¤ÎÄã²¼¤È¿©´¶¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤âÁÊµá¤¹¤ë¡£