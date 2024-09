歌手・MISIAが28日と29日の2日間、山梨・河口湖ステラシアターにて「MISIA SOUL JAZZ 2024」を開催した。2日間で約6000人が来場した。同ホールは、半円形ですり鉢状の客席空間が印象的な形状で、晴れた日には富士山が見える。MISIAは「Candle Night」シリーズや「PEACEFUL PARK」などの公演で度々訪れていた。今回、そんな河口湖ステラシアターでMISIAの人気ライブシリーズである「SOUL JAZZ」を初開催した。

ライブは世界で活躍するトランペッター黒田卓也による演奏でスタート。続いて日本テレビ系2024アスリート応援ソング「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」の演奏が始まるとMISIAが登場。会場が歓声に包まれた。MISIAは「河口湖ステラシアターでの初めてのSOUL JAZZへようこそ!ニューヨークからやって来たくれた黒田卓也率いる素晴らしいメンバーたちと、シアターの屋根も開き野外で開催できてうれしいです。最後まで楽しんでいってね。」とあいさつ。藤井風が提供した楽曲「Higher Love」が始まると、MISIAの歌声に合わせてオーディエンスも空に手を伸ばして応えた。その後の「Thriller」では会場中が手拍子に包まれ、肩を揺らして楽しむ観客の姿も目立った。「来るぞスリリング」、「真夜中のHIDE-AND-SEEK」とジャズアレンジされた楽曲が続き、会場に一体感が生まれる。ここでMISIAから「完成しきっていない新曲をちょっと聴いてみない?」とサプライズな提案が。「優しさを持って生きていけたら」という思いで制作中という新曲を初披露。会場中がMISIAの歌声に魅了された。MCでは黒田との出会いについて触れ、2016年に初めて共演したJAZZ FESTIVALの1曲目だったという思い出の曲「BELIEVE」へ。観客も立ち上がりMISIAと歌声を交わし合う。会場の熱気も最高潮に「MAWARE MAWARE」「あなたにスマイル:)」とMISIAも歌声を届けながら、バンドの奏でるリズムに合わせてステップを踏み、舞台上を軽やかに舞った。アンコールでは、「ゆびきりげんまん」と「明日へ」を披露。まさに明日へつながるような時間となった。今回の「MISIA SOUL JAZZ 2024」は河口湖ステラシアターのみでの公演だったが、来年1月からは8年ぶりとなる「STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」の開催が決定している。■セットリストTAKUYA KURODA Introフルール・ドゥ・ラ・パシオンHigher LoveThriller来るぞスリリング真夜中のHIDE-AND-SEEKBe Kind愛をありがとうEverythingキスして抱きしめてアイノカタチBELIEVEMAWARE MAWAREあなたにスマイル:)陽のあたる場所〜つつみ込むように…アンコールゆびきりげんまん明日へ