¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥¯¥ë¥È¥ï¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼Åê¤²¹þ¤ß¤â¡Ä¡¡Å¨¾¡ÖÄ©È¯¤·¤¿¼Ô¤âÀ©ºÛ¼õ¤±¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î£Ç£Ë¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¤½¤ì¤Ï¥ì¥¢¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Ä£Æ¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬¸åÈ¾£±£¹Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡£¥¯¥ë¥È¥ï¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î£Á¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¼ç¿³¤Ï»î¹ç¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡£Á¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤é¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ê¤À¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¡£»î¹ç¤Ï½½¿ôÊ¬ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£Á¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£±¡½£±¤Î°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¢¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤òÅê¤²¤¿¼Ô¤âÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢Ä©È¯¤·¤¿¼Ô¤âÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£À©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¥¯¥ë¥È¥ï¤Î¹Ô°Ù¤â´Þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£