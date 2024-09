【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

ビックカメラは、ECサイト「ビックカメラ.com」にて「PS5 Pro」および「PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」の抽選販売受付を本日9月30日10時より10月6日20時59分まで実施している。

「ビックカメラ.com」での抽選販売に応募できるのは、ビックカメラ.com会員であり、2022年9月24日から2024年9月24日の期間中、ビックカメラ.comにて購入履歴がある、もしくはビックカメラグループ店舗にて購入履歴があり、2024年9月24日までにビックカメラアプリ会員、ないしはポイント共通利用手続き済みの人のみ。

PS5 Pro本体だけでなく、「30周年アニバーサリー」のワイヤレスコントローラーなども抽選対象となっており、1人各1点まで申込みが可能だ。

抽選結果は10月17日17時頃を予定。メールにて当選結果が知らされ、10月18日9時から 10月20日20時59分までが購入期間となる。

□ビックカメラ.com「プレイステーション 5 Pro」の抽選販売ページ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.