【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

Amazonは9月30日、プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)の商品ページを公開した

Amazonでは商品ページが公開されたが、本稿執筆時点ではまだ予約受付は開始されていない。なお、ページ内にて招待販売についての説明を確認できる。

□Amazon「プレイステーション 5 Pro」の商品ページ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.