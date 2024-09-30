Bye-Bye-Handの方程式、初の東名阪ワンマンツアー開催が決定
Bye-Bye-Handの方程式が、2025年1月に東名阪を回るワンマンツアー＜最高密度のLOVEツアー＞の開催を発表した。
ワンマンツアーで東名阪を回るのは初めて。1月18日名古屋・CLUB UPSETを皮切りに、1月26日大阪・OSAKA MUSE、1月31日 東京・下北沢Shangri-Laとなる。
チケットは最速先行がスタート。応募期間は9/29(日) 21:30〜10/6(日) 23:59まで。
ライブ・イベント情報
2025年1月18日 土曜日
愛知・名古屋CLUB UPSET
18:00 / 18:30
2025年1月26日 日曜日
大阪・OSAKA MUSE
17:30 / 18:00
2025年1月31日 金曜日
東京・下北沢Shangri-La
18:30 / 19:00
https://w.pia.jp/t/bbh-oneman-tour/
オフィシャル抽選先行：9/29(日) 21:30〜10/6(日) 23:59
ライブ・イベント情報
2025年3月29日(土)心斎橋BIGCAT 12:30 / 13:15
2025年3月30日(日)心斎橋BIGCAT 12:30 / 13:15
出演：Bye-Bye-Handの方程式 / and more
＜チケット＞
オフィシャル最速抽選先行：9/14(土)21:00〜9/29(日) 23:59
URL：https://w.pia.jp/t/bbh-mitsufes2025/
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