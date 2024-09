【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定抽選販売受付期間:9月30日1~10月6日10時価格:119,980円

アキバ☆ソフマップは、11月7日予定のプレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)について、抽選販売受付を9月30日16時より開始する。期間は10月6日10時まで。

PS5 ProはGPUのアップグレードにより、進化したレイトレーシング、AIによる解像感の向上など、通常のPS5よりさらにスムーズかつ臨場感が増したゲーム体験を楽しめる。ソフマップでは抽選販売の対象品となっており、1人一点までの購入制限が設けられる。

□アキバ☆ソフマップ「プレイステーション 5 Pro」の商品ページ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.